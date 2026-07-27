何志偉前助理涉國安法起訴 「牛糞博士」朱政騏：相信法院是公正的

被稱為「牛糞博士」的民進黨台北市黨部前執行長朱政騏，被中共黨政王姓人士吸收，涉嫌利用擔任立法委員何志偉、台北市議員鍾珮玲特助的機會拍攝機敏資料以手機傳送給大陸人士，依國安法起訴，台北地院今傳喚朱出庭，朱表示，相信法院審判是公正的。

朱政騏曾以激烈「吃牛糞」方式抗議美國牛肉進口政策，因而獲得「牛糞博士」外號，他有意參選市議員、也通過民進黨黨內初選，不過，起訴當天，民進黨台北市黨部召開臨時執委會與評委會，決議將朱政騏開除黨籍、予以除名，但朱還是有意以無黨籍投入選戰。

本案事涉國家機密，法官採不公開審理制。朱政騏庭後示，今天只是準備程序，所以法官有跟他溝通一些法律條文上面的事情，還沒有針對有罪或無罪去做陳述。

朱政騏說，因為時間已經很久，有些東西不太記得，要請他們給他看一下再回覆，朱說，當時在偵查時，已主動交代清楚，法官說請他自己去了解相關法規，到底是不是真的符合這個罪名，然後再來回答問題。

朱有意參選台北市議員，起訴後遭開除黨籍。關於在選舉期間遇到這樣的案件，會不會覺得超冤啊？朱政騏說，他相信台灣的司法應該是非常成熟的，至於為什麼在這個時間點，當然會有一些覺得冤枉，可是相信法院的審判是公正的。

朱政騏曾任民進黨台北市黨部執行長、立法委員何志偉特助、台北市議員鍾珮玲特助，現在是「台灣新動力智庫」執行長，朱妻為北市大同區隆和里里長。

朱被法辦是台灣高檢署偵辦行政院前國會聯絡人胡鵬年及台商鄭明嘉共諜案「案外案」胡、鄭吸收現退役軍人及政治人物在台發展組織，日前已遭高檢署起訴，高檢署偵辦胡鵬年時，查出朱涉案，發交檢調查處。

起訴指出，朱政騏於2022年7月收受胡鵬年交寄的iphone 13 Pro手機1支，於8月23日至24日利用擔任立法委員何志偉及議員鍾珮玲聯合服務處助理身分，出入立法委員辦公室刺探、收集取得經核列為「密」的文件資料PDF檔，先儲存至個人手機後，再於8月24日以手機翻拍PDF檔案後，傳輸大陸王姓人士。事後朱政騏收受王2萬元人民幣。