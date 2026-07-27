陳怡君控遭AI深偽攻擊 赴刑事局報案要求比照「油不得你」辦理

民眾黨新北市中和區議員參選人陳怡君今天表示，粉專「公民1985行動聯盟」自6月起，持續將她在記者會、掃街及媒體聯訪中的影像製作成深偽影片，迄今已發現5支，內容涉及變造外貌、倒置影片及扭曲發言，已正式前往刑事警察局報案，要求警方比照日前偵辦「油不得你」影片的標準查處。

陳怡君在臉書指出，相關影片從她揭露民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族爭議、聲援凱道活動，到陪同徐巧芯掃街時接受媒體聯訪的畫面，都遭惡意變造。她指控，影片不僅改變她的外貌，還以倒放、去頭去尾等方式扭曲內容，已非單純政治評論，而是針對女性外表、形象及政治工作者的攻擊。

她表示，原本面對相關影片只想「笑笑看待」，但刑事局日前因接獲民眾檢舉，針對「油不得你」影片疑似以AI深偽技術合成總統賴清德聲音，派員登門查證，因此決定以相同標準向刑事局報案，檢驗警方是否會一致處理，而非因政治立場不同採取不同態度。

「油不得你」影片由國民黨前新媒體部主任韋淳祐製作，內容疑使用AI合成賴清德聲音。刑事局表示，因接獲檢舉，影片可能使一般民眾誤認為總統本人發言，因此依法查證，但並未要求影片下架，也未限制當事人的言論或人身自由。

陳怡君質疑，同樣是涉及AI變造及政治人物影像的影片，刑事局接獲她的報案後，是否也會迅速調查製作者及散布者，或因被害人是民眾黨參選人，就出現不同處理標準。她並強調，政治攻防不應以深偽技術扭曲他人言論，更不該將女性外貌作為攻擊手段。

針對AI合成人像及聲音的法律爭議，律師黃秀蘭接受民視訪問時表示，即使內容以創意、戲仿或藝術表演為名，仍可能涉及人格權、肖像權、聲紋及個人資料保護等法律問題，是否構成刑責則須視內容、目的及是否足以使人誤信等具體情節判斷。

陳怡君表示，已將相關影片及資料交由警方，後續將觀察刑事局如何偵辦，會不會比照辦理，「我等著看」。

民眾黨新北市中和區議員參選人陳怡君今天前往刑事警察局報案，指控遭AI深偽（Deepfake）影片惡意變造，要求警方比照偵辦「油不得你」案件標準查處。圖／取自陳怡君臉書

民眾黨新北市中和區議員參選人陳怡君今天前往刑事警察局報案，指控遭AI深偽（Deepfake）影片惡意變造，要求警方比照偵辦「油不得你」案件標準查處。圖／取自陳怡君臉書