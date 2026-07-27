澄清湖高球場疑用禁藥汙染水源 規避稽查挨罰3.3萬二審告輸高雄市政府

高雄澄清湖高爾夫球場因租約到期及被質疑使用禁藥汙染水源，被高雄市政府開罰，其中一張3萬3000元的規避稽查罰單，經營球場的高雄高爾夫俱樂部認為不合理，提告爭取撤銷勝訴，高雄市政府不服上訴，高雄高等行政法院審理後，逆轉改判市府勝訴，俱樂部得繳納罰單還要上環境講習2小時。全案確定。

澄清湖高爾夫球場原為高雄陳家經營，2024年起市府以球場在水源保護區使用農藥，加上租約到期等理由收回球場，違規部分並依水汙染防治法開罰，包含規避稽查、違規使用農藥等，合計送出超過百萬元罰單，且要上環境講習2小時。

經營球場的財團法人高雄高爾夫俱樂部不服，稱市府在20天內多次入場查察，每次均動用20餘名人力，均查無違法事實，結果同年8月27日又派人稽查，他們當然會懷疑稽查必要性，何況球場早非自來水水質水量保護區，開罰無理由應該撤銷。

市府挨告後反駁，稱稽查人員均穿著有「高市府環保局」字樣背心，且也將水汙染防治法規定告知球場人員，並無違反行政程序法規定，開罰合乎法規。

為此，高高行地方庭法官調閱環保局稽查紀錄，發現環保局於同年8月9日、8月13日進行兩次水污染稽查；9日採樣檢測結果並未檢出「固殺草」、「嘉磷塞」及「巴拉刈」等除草，13日採樣3處水池，19日報告出爐時，2處水池即測得「總氨基甲酸鹽-加保扶」，足以依法裁罰，沒必要27日再採樣一次。

法官認為，環保局先前兩次採樣結果，已在球場內水池驗出「總氨基甲酸鹽-加保扶」，環保局第三次入場採樣已違反比例原則，據此認為球場規避稽查難認適法，判市府敗訴，撤銷3萬3000元罰單。

高雄市政府不服上訴，高高行高等庭合議庭認為，市府雖曾於8月9日、8月13日前往查察，但第三次稽查較前次已隔兩周，因取樣關涉公共飲水安全，查察密度並無過於頻繁，且水污染源藉由不同時間查察，反映個時間水質或汙染是否具持續性，本就有必要，並未違反比例原則。

合議庭認為，水汙染防治法賦予主管機關「持續性監督權」，並非一次採樣取證後就宣告終止，考量汙染物有極易稀釋或滅失的動態風險，主管機關再行查證屬法定職權，一審法官見解有適用法規不當違誤，逆轉改判市府勝訴，高爾夫俱樂部得繳納罰單並環境講習2小時確定。