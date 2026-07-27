男會員辱罵台南女主委「雞歪」判賠1萬 他上訴稱是表達意見駁回定讞

洪姓男子與謝姓女子分別為台南市一項運動賽事委員會的會員與主委，洪不滿謝女在他與球員發生衝突後的言論，辱罵「雞歪」，法院一審判洪要賠償1萬元；洪不服提起上訴，主張他是針對謝女的言論提出意見，僅屬短暫、一時性情緒抒發，台南地院二審駁回告訴確定。

謝姓女主任委員不滿被洪姓會員去年24、25日在會員LINE群組中針對她發表「你是在囉嗦什麼呢？你直接跟我講說我們不用報名打就好了」、「有種出來說」、「主委公然帶頭在球場賭博那算什麼罪？我會到台南市政府政風處去檢舉你」。

謝女對洪提出侵權行為損害賠償訴訟，指出洪辱罵「雞歪」一詞含有輕侮、鄙視對方及性別歧視之意，侵害她的名譽權；洪還影射她作假帳、賭博，侵害她使用球場自由及意思決定自由權，請求分別賠償精神慰撫金10萬元、20萬元、20萬共計50萬元。

台南地院新市簡易庭一審認定「雞歪」非屬客觀、理性批評內容，已淪為抽象謾罵、情緒性人身攻擊言論，貶損謝女社會上評價，應構成侵害名譽權，判賠1萬元；洪姓男子不滿提起上訴指出，去年4月他與鄒姓男子發生口角，謝女先在群組張貼「打球就是以球會友，希望大家能遵守和平原則」。

洪表示，他當時並未理會，沒想到謝女變本加厲，竟以球會名義在群組發出增設和平條款函文，顯然是再次針對他；他認為被謝女過於針對，未釐清衝突前因後果，該函文會讓群組內球友對他的人格產生誤解，一時氣急才會傳送相關文字，文字是基於兩造相處不睦所積怨忿情緒陳述。

洪認為，傳送的文字屬於個人價值判斷提出主觀且與事實有關聯意見或評論，僅屬短暫、一時性情緒抒發，難認屬對謝女社會評價為貶抑、汙衊之詞，當不致令其名譽評價有所減損，他的動機並非以損害謝女名譽為目的，難認有侵害名譽而情節重大情形。

台南地院二審合議庭指出，即使謝女在會員群組中貼出增設和平條款函文，可認洪因不滿而表達意見；然而，所用「雞歪」一詞，於現今用語習慣中，是用以指摘他人難相處、言行舉止令人討厭，亦含有「囉唆」、「難搞」或「故意找麻煩」之意。

合議庭認為，「雞歪」已含有對他人人格、處事態度之輕蔑及否定，又因與閩南語中指稱女性生殖器官俚語諧音，通常被視為具侮辱性質粗鄙用語；洪的言論既屬抽象謾罵、情緒性人身攻擊，自非言論自由所保障範圍，所用「雞歪」已不法侵害謝女名譽權，使謝女精神上、心理上感受難堪。

合議庭審酌，即使謝女對洪提出的加重誹謗告訴經高雄地檢署處分不起訴，但法庭獨立審判，認定事實適用法律，不受刑事偵查結果拘束；洪雖然對謝女人身攻擊，但並非反覆、持續性，對於謝女名譽權侵害程度尚非嚴重，原審判決1萬元精神慰撫金為適當，洪請求廢棄改判，為無理由，應予駁回。