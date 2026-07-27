台中七旬翁飆速闖高速公路166次…欠費8萬遭執行署凍結帳戶秒繳清

台中市七旬梁姓老翁從2023年至今年間，多次駕車行駛高速公路超速，還拒繳通行費，累計舉發166次，積欠通行費、罰鍰8萬7663元，全案由行政執行署台中分署強制執行，分署清查發現，梁翁名下有3輛車，都已老舊，後續清查梁翁金融帳戶、所得，果斷發出扣押命令，梁翁見帳戶遭凍結、履約週轉不靈，才在態度堅定的執行壓力下，短短2天內，即全數清償欠款。

依移送機關資料，梁姓老翁名下所駕駛的3輛車，車齡已逾13年，行政執行署台中分署受理案件後，曾通知其自行繳納，未獲理會，且前往住居所查訪也未發現車輛蹤跡。

台中分署奉法務部行政執行署指示，依「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」從今年5月1日起加強執行，除查調梁翁金融機構存款外，向國稅機關查調所得資料，發現其所得多源自過去擔任工程行負責人的營業收入。

台中分署曾發執行命令扣押存款，但遭梁男及時領走致執行落空，研判其仍持續駕車前往外縣市承攬工程維生，後續在今年5月19日再次發出執行命令，金融機構在同月22日陳報足額扣押。

起初梁翁未有反應，直到台中分署擬核發收取命令前，梁翁在本月14日親至分署表示，帳戶遭凍結，無法採購工程材料履約，請求撤銷扣押、分期繳納。

台中分署提示其存款紀錄，說明其有能力一次清償，若拒不繳納，仍將核發收取命令扣押解送，梁翁見執行態度堅定，才在本月16日全數繳清滯欠款項。

台中分署提醒，務必遵守交通規則，切勿心存僥倖，尤其不得有酒駕、毒駕、疲駕或藥駕等不安全駕駛行為，並應依規定繳納公有停車格及高速公路通行費，否則將依專案計畫貫徹執行，絕不寬貸。