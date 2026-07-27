快訊

花10元就中千萬特獎！ 7-ELEVEN統一發票8大幸運門市曝光

北市83歲婦下車走進公車車頭「視線死角」 過馬路遭輾斃

晚餐吃很飽隔天仍爆餓？破解清晨飢餓感 4招穩定血糖避免越吃越胖

聽新聞
0:00 / 0:00

台中七旬翁飆速闖高速公路166次…欠費8萬遭執行署凍結帳戶秒繳清

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬梁姓老翁從2023年至今年間，多次駕車行駛高速公路超速，還拒繳通行費，累計舉發166次，積欠通行費、罰鍰8萬7663元，全案由行政執行署台中分署強制執行，分署清查發現，梁翁名下有3輛車，都已老舊，後續清查梁翁金融帳戶、所得，果斷發出扣押命令，梁翁見帳戶遭凍結、履約週轉不靈，才在態度堅定的執行壓力下，短短2天內，即全數清償欠款。

依移送機關資料，梁姓老翁名下所駕駛的3輛車，車齡已逾13年，行政執行署台中分署受理案件後，曾通知其自行繳納，未獲理會，且前往住居所查訪也未發現車輛蹤跡。

台中分署奉法務部行政執行署指示，依「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」從今年5月1日起加強執行，除查調梁翁金融機構存款外，向國稅機關查調所得資料，發現其所得多源自過去擔任工程行負責人的營業收入。

台中分署曾發執行命令扣押存款，但遭梁男及時領走致執行落空，研判其仍持續駕車前往外縣市承攬工程維生，後續在今年5月19日再次發出執行命令，金融機構在同月22日陳報足額扣押。

起初梁翁未有反應，直到台中分署擬核發收取命令前，梁翁在本月14日親至分署表示，帳戶遭凍結，無法採購工程材料履約，請求撤銷扣押、分期繳納。

台中分署提示其存款紀錄，說明其有能力一次清償，若拒不繳納，仍將核發收取命令扣押解送，梁翁見執行態度堅定，才在本月16日全數繳清滯欠款項。

台中分署提醒，務必遵守交通規則，切勿心存僥倖，尤其不得有酒駕、毒駕、疲駕或藥駕等不安全駕駛行為，並應依規定繳納公有停車格及高速公路通行費，否則將依專案計畫貫徹執行，絕不寬貸。

台中市七旬梁姓老翁遭交通違規告發166次，累積欠款達8萬多元，卻拒絕繳納，行政執行署台中分署執行此案，扣押梁翁帳戶，才讓梁翁在近日全數繳納。圖／行政執行署台中分署提供
台中市七旬梁姓老翁遭交通違規告發166次，累積欠款達8萬多元，卻拒絕繳納，行政執行署台中分署執行此案，扣押梁翁帳戶，才讓梁翁在近日全數繳納。圖／行政執行署台中分署提供

高速公路 台中市

延伸閱讀

暑假報團注意！1旅行業遭勒令停業8家遭廢止或撤照 觀光署曝原因

毒駕車塞爆拖吊場／領回連路邊也不能停 老車車主索性放棄

小三通又見夾帶動物！台南婦夾藏83隻名貴甲蟲赴廈門 海巡X光機逮正著

17歲少年無照酒駕載女友去安平海邊雙亡 分局連3天稽查未成年危險駕駛

相關新聞

柯文哲改戴「電子手環」監控！法院理由曝光：3800筆告警98%系統異常

民眾黨前主席柯文哲因京華城案一審判刑17年，並從今年5月15日延長科技監控8個月，柯提抗告，台灣高等法院認為柯仍有限制出境、出海及科控的必要，但審酌他監控期間告警3803筆，其中98%皆為系統異常，為減輕轄區警員工作量，自8月5日起到明年1月14日改以電子手環科技監控，可抗告。

高雄名醫夫妻裝修豪宅變爛尾 砸1500萬找人接手「救援」又遇包商擺爛

高雄某醫學中心「主任級」名醫夫婦砸1500多萬元請曹姓男子裝修房子，2020年4月起陸續匯款多筆工程款至曹男帳戶，結果苦等兩年，房子仍是半成品，最後追問廠商，才發現曹男根本未訂貨，扣除已完成工項約510萬元，氣得向曹男提告求償，橋頭地院判曹男應賠償1015萬元。可上訴。

台中七旬翁飆速闖高速公路166次…欠費8萬遭執行署凍結帳戶秒繳清

台中市七旬梁姓老翁從2023年至今年間，多次駕車行駛高速公路超速，還拒繳通行費，累計舉發166次，積欠通行費、罰鍰8萬7663元，全案由行政執行署台中分署強制執行，分署清查發現，梁翁名下有3輛車，都已老舊，後續清查梁翁金融帳戶、所得，果斷發出扣押命令，梁翁見帳戶遭凍結、履約週轉不靈，才在態度堅定的執行壓力下，短短2天內，即全數清償欠款。

香港男捷運列車偷信用卡 沙烏地阿拉伯、越南跨境盜刷 起訴求刑9年

香港籍男子周偉三度搭機來台，涉嫌在台北捷運、高雄捷運列車上扒竊偷走13名民眾的信用卡，提供給跨境集團網路在沙烏地阿拉伯等盜刷215萬3916元、128萬4417元未遂。檢警今年3月拘提周男聲押獲准，台北地檢署今偵結，依詐欺得利等罪嫌起訴，具體求處9年重刑。

祖父贈與設條件 孫女沒改姓 法官判返還一半房產

「不改姓，就收不到妳燒的紙錢。」一句話，讓一場原本談好的家族約定徹底破局。祖父為了亡子的香火與祭祀，把房產贈與孫女；孫女也依約辦理喪葬、祭拜伯父，卻因拒絕改回黃姓，讓祖父怒喊撤銷贈與，雙方從親人變成法庭上的對手。當傳統信仰遇上現代法律，祭祀、姓名權與房產，到底誰說了算？ 儘管民法有規定，附有負擔的贈與，若未履行負擔，是可以撤銷贈與，但「改姓」是否符合撤銷條件？官司最後誰輸誰贏？本周聯合報數位版法律快譯通專欄，將為讀者詳解，歡迎訂閱分享。

越界糾紛被掛「惡鄰」布條 提告敗訴

新竹市陳姓男子與同住的陳姓女子，因住家遮光罩是否越界等問題和鄰居發生糾紛，不滿鄰居在住處旁圍牆懸掛「敬告惡鄰居」布條，認為名譽受損，提告求償十五萬元。新竹地方法院認定，路人看到布條可判斷是指涉該戶，但無法得知住戶身分，難認名譽受侵害，駁回請求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。