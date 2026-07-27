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高雄名醫夫妻裝修豪宅變爛尾 砸1500萬找人接手「救援」又遇包商擺爛

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄某醫學中心「主任級」名醫夫婦砸1500多萬元請曹姓男子裝修房子，2020年4月起陸續匯款多筆工程款至曹男帳戶，結果苦等兩年，房子仍是半成品，最後追問廠商，才發現曹男根本未訂貨，扣除已完成工項約510萬元，氣得向曹男提告求償，橋頭地院判曹男應賠償1015萬元。可上訴。

判決指出，該對醫師夫妻先前曾找人裝修房屋，最後因裝修公司「爛尾」，於是請醫院護理師同事介紹男友協助接手，曹男估價後談妥以1500多萬元為醫師夫婦裝修該屋。

2020年4月起，曹男多次以「訂購材料需儘速付款」、「原物料上漲」、「木工追加」等理由追加款項，名醫夫妻不疑有他，前後匯款1500多萬元到曹男帳戶，但苦等兩年，房子卻未有裝修好的跡象。

直到2022年8月底，除了零星戶外工程外，屋內未見主要工項進場。每當屋主催問進度，曹男就以「疫情群聚限制」、「連續下雨」、「沒有吊車」、「工班在其他大案子無法脫身」、「車禍」等理由搪塞拖延。

直至2022年9月，經名醫夫妻催促，才終於有水電與木工師傅進場，但僅施工短短10天，就因曹男未付工資撤離，最後夫妻直接聯繫水電、空調、木工與百葉窗等廠商，才發現曹男收取上千萬工程款後，根本未付下包貨款，甚至完全沒有訂貨。

名醫夫妻氣炸，認為曹男詐欺，2023年3月終止跟曹男的合約，清點後扣除510萬元完工工項，至少有價值1015萬元工程還未完工，氣得向曹男提告，並要求介紹曹男給他們的護理師也應負連帶給負責任。

橋頭地院審理時，曹男辯稱是名醫夫妻頻繁修改設計圖，加上疫情導致材料漲價及工期延誤，還指夫妻利用職場關係對其護理師女友「職場霸凌」，自己為了息事寧人配合清點，不認同最後結算金額。

不過，橋頭地院法官審理後認為，雙方曾會同專業人士至現場逐項清點，並於工程結算表上簽名確認。後續對話錄音顯示曹男在協商過程中充分表達意見，並無被脅迫，不採信曹男說法。

經法官核算後，曹男實施工程價值約514萬9976元，溢領高達1015萬7790元，依法應全數返還給名醫夫妻，至於護理師女友，因款項都匯入曹男帳戶，女友免負連帶責任。可上訴。

橋頭地院。圖／本報系資料照
橋頭地院。圖／本報系資料照

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