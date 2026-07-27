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移民署台南查獲泰籍打工團 2女涉非法仲介送辦
移民署今年5月在台南查獲20名泰國籍逾期停留人士，循線追查發現2名泰國籍女子涉向同鄉收取仲介費組成「打工團」，還以通訊軟體群組指派工作，調查後移送法辦。
移民署台南市專勤隊副隊長吳台華今天接受媒體聯訪表示，今年5月接獲檢舉，會同台南市政府勞工局前往學甲區一處鐵皮屋稽查，過程中有人企圖破窗逃逸，還有泰國籍女子躲在屋內沙發與牆壁窄縫，但仍被眼尖移民官識破。
吳台華表示，當天一共查獲20名泰國籍逾期停留人士，疑似以日薪新台幣1000元受僱於台籍郭姓男子，由郭男承攬各類臨時工，接送派工並安排住處，經報由檢察官指揮溯源偵辦，發現有2名泰國籍女子涉嫌居間媒介，邀約同鄉組成「打工團」，並向每人收取1000元至5000元不等仲介費用。
吳台華說，2名泰國籍女子透過通訊軟體成立工作群組，頻繁指派各項工作，調查後依涉嫌違反就業服務法移送台南地檢署偵辦，非法雇主郭男則依違反就業服務法函送勞政主管機關裁處。
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