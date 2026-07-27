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香港男捷運列車偷信用卡 沙烏地阿拉伯、越南跨境盜刷 起訴求刑9年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/香港' rel='香港' data-rel='/2/129704' class='tag'><strong>香港</strong></a>籍周姓男子涉嫌偷捷運列車上民眾的<a href='/search/tagging/2/信用卡' rel='信用卡' data-rel='/2/110254' class='tag'><strong>信用卡</strong></a>，提供給跨境詐欺集團盜刷，檢方詐欺得利等罪起訴，求刑9年。記者李奕昕／翻攝
香港籍周姓男子涉嫌偷捷運列車上民眾的信用卡，提供給跨境詐欺集團盜刷，檢方詐欺得利等罪起訴，求刑9年。記者李奕昕／翻攝
香港籍男子周偉三度搭機來台，涉嫌在台北捷運、高雄捷運列車上扒竊偷走13名民眾的信用卡，提供給跨境集團網路在沙烏地阿拉伯等盜刷215萬3916元、128萬4417元未遂。檢警今年3月拘提周男聲押獲准，台北地檢署今偵結，依詐欺得利等罪嫌起訴，具體求處9年重刑。

起訴指出，周姓車手加入跨境詐團擔任竊卡手，去年12月3日至14日間、12月28日至今年1月10日間、今年3月8日入境我國，在北捷紅線、藍線列車上及高雄捷運列車上，利用捷運列車人潮眾多，竊取13名民眾皮包、信用卡等物，並將得手的信用卡晶片資訊透過 NFC感應通訊系統提供給暱稱「林煥」、「GGH LLL」、「宋剛」、「盧阿才」、「Heart Brave」等人。

檢方查出，由「林煥」等人以中繼攻擊系統複製信用卡資訊偽造信用卡， 讓不詳共犯在越南、馬來西亞、香港、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等國家、商店，持偽造的信用卡感應POS機刷卡，共盜刷215萬3916元，未成功部分為128萬4417元而未遂。

檢方指出，周姓男子涉犯依參與犯罪組織、在供公眾運輸之車內加重竊盜、3人以上共同詐欺得利等罪嫌，迄今仍否認犯行，犯後態度惡劣，未對受害者保釋歉意，甚飾詞狡辯，意圖以荒謬說詞脫免刑責，建請法院從重量處9年徒刑。

香港籍周姓男子涉嫌偷捷運列車上民眾的信用卡，提供給跨境詐欺集團盜刷，檢方詐欺得利等罪起訴，求刑9年。記者李奕昕／翻攝
香港籍周姓男子涉嫌偷捷運列車上民眾的信用卡，提供給跨境詐欺集團盜刷，檢方詐欺得利等罪起訴，求刑9年。記者李奕昕／翻攝

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