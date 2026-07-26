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閃爆！鄰居深夜舉手機拍社區停車場 他拿手電筒反制遭訴 無罪確定
苗栗縣林姓男子因不滿鄰居經常持手機，對自家社區地下室車道拍照蒐證，他在四樓陽台拿手電筒，朝對方猛照「反制」，鄰居氣得前往眼科就診，控告強制罪，直呼「走到那照到那」；林男辯稱「只是想阻止他侵害住戶隱私權」，一審認定林男照光的時間短暫、有間隔，未達違法程度，判無罪，台中高分院近日審結，駁回上訴，全案確定。
判決指出，林姓男子與鄰居素有糾紛，2022年11月3日晚間7時40分許，鄰居站在苗栗縣苗栗市某社區前道路，準備趁地下室鐵捲門開啟時，持手機拍攝車道內車輛狀況，以向主管機關檢舉違規。
住該社區4樓的林男見狀，便自陽台持手電筒向下方道路照射，光線隨鄰居移動，試圖阻擋其鏡頭拍攝地下室內部狀況。
林男持燈照射的行為，遭鄰居指控妨害其拍攝與通行權利，鄰居控訴「走到那照到那，隔天還去看眼科，且明明只是租客還干涉檢舉，實在欺人太甚」，檢方偵查後依強制罪，將林男起訴。
彰化地院審認，林男雖有持手電筒照射的事實，但照射時間僅15秒至1分鐘不等，光線強度與時間均有限，未超越一般人社會生活所能忍受的干擾程度，難認已達強暴之強制手段。
此外，社區地下室非公共場域，住戶享有合理隱私期待，鄰居持續拍攝已逾越合理蒐證界線，林男為維護隱私而適度阻止，手段尚屬相當。據此，法官認定林男欠缺違法性，判決林男無罪。
檢察官不服一審無罪判決提起上訴，主張林男以高分貝或強光持續跟隨干擾，已實際侵害告訴人於公共道路自由活動與拍攝之權利，原審認定有誤，請求撤銷改判有罪。
台中高分院近日審結，認定原審對於事證的採認、強制罪要件、隱私權衡平的見解，都適法，檢方上訴理由，無法形成被告有罪的確信，駁回上訴，全案確定。
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