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丈夫涉對少年伸鹹豬手 17年婚姻後前妻驚覺隱瞞性取向求償50萬敗訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義一名前妻因前夫涉入健身房對少年性騷擾案，懷疑自己17年婚姻都不了解枕邊人，認為前夫長期隱瞞性取向，即使離婚後仍提告請求精神慰撫金50萬元。嘉義地方法院認為，前妻未能提出足夠證據證明前夫隱瞞性取向或侵害配偶權，判決駁回，全案仍可上訴。

判決指出，兩人於2007年結婚，育有2名子女，2026年1月調解離婚。前妻主張，前夫在婚姻存續期間，2024年2月於嘉義市某健身房淋浴間，涉嫌對一名少年性騷擾，雖最後與對方和解、獲不起訴，但她因這起案件才得知丈夫長年欺瞞性取向，婚姻信任因此崩解，加上後續又發生家庭暴力事件，甚至取得保護令，讓她身心受創，依侵害配偶身分法益提告求償50萬元。

前夫則主張，性騷擾案因告訴人撤告而不起訴，依無罪推定原則，不能據此認定他有犯罪，更不能推論其性取向；前妻也沒有提出任何醫學鑑定或其他證據證明他隱瞞性取向，保護令內容也僅涉及夫妻衝突，與性取向無關，因此否認侵害配偶權。

法院審理，民法保障配偶權，若婚姻一方與第三人發生涉及情愛或性意涵的行為，足以破壞婚姻共同生活，情節重大時，才可能成立侵害配偶權。本案前妻並非主張丈夫與第三人發展婚外情，而是以性騷擾事件及隱瞞性取向作為求償依據，因此仍須提出足夠證據證明相關事實。

法院調查，告訴男子指稱前夫進入淋浴間後，以手碰觸其身體；但前夫否認性騷擾，表示僅徵得對方同意測試肌肉。法官認為，除告訴人的單一指述外，缺乏其他佐證證據，加上案件因撤告不起訴，前妻也未提出其他證據證明丈夫性騷擾或刻意隱瞞性取向，駁回50萬元求償。

丈夫涉對少年伸鹹豬手，17年婚姻後前妻驚覺隱瞞性取向提告求償敗訴。聯合報系資料照
丈夫涉對少年伸鹹豬手，17年婚姻後前妻驚覺隱瞞性取向提告求償敗訴。聯合報系資料照

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