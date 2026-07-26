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越界糾紛被掛「惡鄰居」布條 鄰居不滿名譽受損怒告結果逆轉

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹陳家因住家鐵板、遮光罩是否越界與鄰居發生糾紛，對方竟在圍牆掛出「敬告惡鄰居」布條，陳家認為名譽受損，提告求償15萬元。新竹地院認為，路人雖可能看出布條是在指涉該戶，卻無法得知屋內住的是誰，難認名譽受侵害，判決敗訴。

判決指出，陳男與陳婦居住在新竹市一處房屋，鄰地先前因拆除改建衍生土地界址爭議，雙方又針對陳男等人的鐵板、遮光罩是否越界發生糾紛。鄰居陳女於2024年3月1日，在相鄰圍牆張貼「敬告 請將超過我地界的構造物盡速拆除」紙張。

同月5日，圍牆上又出現寫著「敬告惡鄰居，請將超過我地界的構造物盡速拆除」的白色布條，並持續懸掛至同月8日。陳男、陳婦認為，當時雙方根本還沒有鑑定鐵板及遮光罩是否真的越界，對方就公開以「惡鄰居」指稱他們，已造成精神痛苦，因此提告求償。

陳女等人則反駁，鐵板及遮光罩確有越界疑慮，她只是依主管指示協助張貼，也沒有參與製作內容；布條主要目的只是要求對方處理越界問題。「惡鄰居」則是雙方立場不同下，針對特定事件所作的主觀評價，且布條沒有寫出姓名，一般路人也無從得知是在指誰，並未侵害陳男、陳婦名譽。

法官認為，單看「惡鄰居」3字，並不足以讓一般人降低對陳男、陳婦的社會評價；若結合「請將超過我地界的構造物盡速拆除」等文字，確實可能使經過的民眾聯想到，布條是在指涉該棟房屋的所有人或使用人。

不過法官指出，雙方從未鑑定鐵板及遮光罩究竟有沒有越界，因此確實存在越界可能。更關鍵的是，即使一般路人看到布條後，可以判斷「惡鄰居」是在說該戶住戶，也無法因此知道屋內住的是陳男、陳婦，兩人也未提出其他證據，證明一般人能從房屋進一步辨識出他們身分，判2人敗訴。

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