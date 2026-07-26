女兒掌摑老父判刑5月不得易科罰金 父求情「不希望她被關」法院給緩刑

43歲陳姓女子過去曾對老父實施家庭暴力，經法院核發保護令，她竟仍在法院前掌摑老父成傷；台南地院依傷害直系血親尊親屬罪判刑5月，不得易科罰金；案經陳女上訴，請父親幫忙出庭求情稱願意原諒女兒，不希望她被關，地院二審維持原刑度，但宣告緩刑2年確定。

判決書指出，陳姓女子過去就因對父親實施家庭暴力，台南地方地院已於2024年4月10日核發民事通常保護令，命陳女不得對於父親實施身體、精神上不法侵害或騷擾行為；陳女仍於同年10月16日上午10時許，在台南地院前因對父親不滿，出手掌摑其臉頰共2下。

陳父受有左臉、右臉挫傷，台南地檢署將陳女依傷害直系血親尊親屬罪嫌提起公訴；台南地院一審認定，陳女經台南市警佳里分局執行保護令，仍明知並無視保護令內容，違反保護令掌摑父親成傷，依法加重其刑至二分之一，判刑5月，且不得易科罰金，不予宣告緩刑。

案經陳女提起上訴，表示已與父親和解，請求從輕量刑，並給予緩刑；陳父也出庭為女兒求情，表示願意原諒女兒，不希望她被關。台南地院二審合議庭認為，陳女身為人女卻傷害父親，原審依法判刑5月，並無逾越法定刑度，或濫用自由裁量權限違法或不當情事。

合議庭指出，原審判決於量刑因子的考量上完整，並無顯然違誤或偏失的情況；且原審所量處刑度已屬輕度之刑；縱考量陳女已與父親達成和解犯後態度此節，仍無過重之情，陳女提起上訴，請求撤銷原審判決，改量處更輕之刑，並無理由，應予駁回。

合議庭審酌，考量父親已經原諒女兒，陳女在前案因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，認經此偵審程序，應無再犯之虞，原審所宣告之刑以暫不執行為當，以啟自新，緩刑期間付保護管束。