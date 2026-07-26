惡鄰架監視器緊盯社區報復檢舉 「欠缺正當性」法院撤銷罰單

侯姓住戶在住家騎機車外出，結果卻被鄰居裝監視器檢舉「未依規定使用方向燈」，被監理站開罰1200元，侯姓住戶申訴不成提起行政訴訟，高雄高等行政法院審理後，認為鄰居架監視器緊盯鄰居，已違背個資法目的拘束原則，考量侯姓住戶違規情節輕微，撤銷該罰單。

判決指出，侯姓住戶住在高雄楠梓區，於去年底在自家透天厝門前牽起機車、雙腳撐地將車頭轉向，隨後發動駛入巷道。不料，僅4秒就被隔壁鄰居裝設的監視器全程拍下檢舉。

侯姓住戶收到罰單後吞不下這口氣，申訴也被駁回，提起行政訴訟，主張該巷道為僅供20戶住戶出入的單純住宅區，離主幹道至少400公尺，檢舉鄰居跟整排住戶相處不睦，裝監視器報復檢舉所有鄰居，即便他違規情節屬實，但並未影響安全，應撤銷罰單。

高高行審理時，法官勘驗鄰居檢舉影像，發現侯姓住戶雙腳撐地轉向至駛離僅4秒，案發當時前方道路空無一人，完全沒有造成任何用路人發生危險或擦撞的可能性。

法官認為，該監視器裝設位置位在檢舉人住處屋簷，拍攝角度則針對旁側鄰居之門前道路及各該鄰居門口，可見他架設監視器目的，是用來拍攝鄰居活動，並將畫面用於舉發特定鄰居，而非防範遭受宵小侵入等維護自身利益。

法官認定，警察與監理機關接獲檢舉時，除了查證外，更應審酌檢舉資料的取得過程是否合法，考量檢舉人架監視器目的是為蒐集鄰居交通違規資料，欠缺合理關聯，侯姓住戶違規情節並未造成道路交通安全危險，判決撤銷該罰單，訴訟費300元由監理所負擔。全案仍可上訴。