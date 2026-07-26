快訊

烏克蘭參戰美伊？烏軍跨越966公里襲擊伊朗貨輪 德黑蘭警告追究後果

MLB／李灝宇已是關鍵時可倚賴的人 運動畫刊：可能成老虎下一位明星球員

725反毒油府院黨連夜3聲明 殷瑋：堂堂政府檢討人民、爛到爆、廢到笑

聽新聞
0:00 / 0:00

惡鄰架監視器緊盯社區報復檢舉 「欠缺正當性」法院撤銷罰單

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

侯姓住戶在住家騎機車外出，結果卻被鄰居監視器檢舉「未依規定使用方向燈」，被監理站開罰1200元，侯姓住戶申訴不成提起行政訴訟，高雄高等行政法院審理後，認為鄰居架監視器緊盯鄰居，已違背個資法目的拘束原則，考量侯姓住戶違規情節輕微，撤銷該罰單。

判決指出，侯姓住戶住在高雄楠梓區，於去年底在自家透天厝門前牽起機車、雙腳撐地將車頭轉向，隨後發動駛入巷道。不料，僅4秒就被隔壁鄰居裝設的監視器全程拍下檢舉。

侯姓住戶收到罰單後吞不下這口氣，申訴也被駁回，提起行政訴訟，主張該巷道為僅供20戶住戶出入的單純住宅區，離主幹道至少400公尺，檢舉鄰居跟整排住戶相處不睦，裝監視器報復檢舉所有鄰居，即便他違規情節屬實，但並未影響安全，應撤銷罰單。

高高行審理時，法官勘驗鄰居檢舉影像，發現侯姓住戶雙腳撐地轉向至駛離僅4秒，案發當時前方道路空無一人，完全沒有造成任何用路人發生危險或擦撞的可能性。

法官認為，該監視器裝設位置位在檢舉人住處屋簷，拍攝角度則針對旁側鄰居之門前道路及各該鄰居門口，可見他架設監視器目的，是用來拍攝鄰居活動，並將畫面用於舉發特定鄰居，而非防範遭受宵小侵入等維護自身利益。

法官認定，警察與監理機關接獲檢舉時，除了查證外，更應審酌檢舉資料的取得過程是否合法，考量檢舉人架監視器目的是為蒐集鄰居交通違規資料，欠缺合理關聯，侯姓住戶違規情節並未造成道路交通安全危險，判決撤銷該罰單，訴訟費300元由監理所負擔。全案仍可上訴。

監視器示意圖。 聯合報系資料照
監視器示意圖。 聯合報系資料照

監視器 鄰居 住戶

延伸閱讀

與鄰結怨…開抽風機灌漂白水味害就醫 高院認惡性重大改判3月刑

雙北社宅見豪車 入住資格遭疑…年賺千萬網紅住社宅現象恐重演

三番兩次潑灑漂白水害鄰就醫 二審定罪關鍵

社區保全吹冷氣遭住戶酸「太嬌貴」 網抱不平：上班不吹你OK？

相關新聞

與鄰不和睦…漂白水味灌鄰害就醫 改判有罪

十樓林姓屋主與樓上余姓鄰居不睦，在家安裝排風系統，再潑灑大量漂白水，將揮發的氣體排出，余不在家，僅晾曬衣褲毀損，十二樓的蘇姓夫妻卻因此頭暈、呼吸困難。檢方依傷害、毀損罪起訴林，林與余和解，一審判毀損罪公訴不受理，傷害部分無罪；台灣高等法院認為刺激性毒氣會損害健康，改判三月得易科罰金之刑。

三番兩次潑灑漂白水害鄰就醫 二審定罪關鍵

灌漂白水味進鄰居家，害人呼吸困難，算不算傷害？一、二審法院見解迥異，因林姓男子一審無罪、二審有罪，依刑事訴訟法規定可上訴最高法院。新北地院獨任法官認為林或許是「不受歡迎人物」，但使用漂白水、裝抽風機都是「一般人日常會做的事」，不該用刑罰嚇阻，台灣高等法院合議庭則認為林「三番兩次」潑灑，成定罪關鍵。

台南警翻牆割走2串蕉還偷所內衛生紙 法院批應以身作則判刑10月

台南市警新營分局後鎮派出所王姓警員見派出所後方種植香蕉，竟攜帶鐮刀翻越圍牆割走2串，又偷走路邊種植的酪梨樹苗2株，帶回自家果園種植，連自己派出所內的衛生紙都不放過，趁同事不在偷走1袋，台南地院依攜帶兇器竊盜等罪判刑10月，不予宣告緩刑。可上訴。

怕女友尋短事先撂倒 「誤想緊急避難」改輕判過失傷害

陳姓男子不耐久候女友下班，女友在電話中喊「我就乾脆直接跳下去啊，比較快嘛」，陳怕她輕生，見女友現身隨即出手拍打，女友想逃回公司卻被「撂倒」。陳被依傷害罪起訴，一審判七月徒刑；台灣高等法院認為陳誤認女友要尋短，構成「誤想緊急避難」，改依過失傷害罪判拘役五十日。

婦衝火場端水滅火受傷 自招危難 求償上訴駁回

澎湖縣馬公市一處公寓二○二二年發生火警，當時六十八歲的徐莊姓婦人未隨同行動不便的丈夫爬出火場逃生，反而端臉盆衝進房間試圖滅火，結果受困重傷，她提告向王姓女房東等人求償六○七萬餘元，一審敗訴後上訴，求償金額縮減為一百萬元，但高雄高分院認定她受傷是「自招危難」，駁回確定。

惡鄰架監視器緊盯社區報復檢舉 「欠缺正當性」法院撤銷罰單

侯姓住戶在住家騎機車外出，結果卻被鄰居裝監視器檢舉「未依規定使用方向燈」，被監理站開罰1200元，侯姓住戶申訴不成提起行政訴訟，高雄高等行政法院審理後，認為鄰居架監視器緊盯鄰居，已違背個資法目的拘束原則，考量侯姓住戶違規情節輕微，撤銷該罰單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。