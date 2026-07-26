網購模型槍自學改槍攜出 被警盤查急自首 改槍男遭判4年6月

台中市戴姓男子前年起上網購買金屬模型槍與火藥原料，並利用電鑽等工具自行打磨組裝成具殺傷力的非制式手槍與子彈，去年初搭乘朋友車輛出門時遭遇警方盤查攔檢，戴男自知難逃法網主動供出「車上有槍彈」自首，一審依槍砲罪，判刑4年6月，案經上訴，台中高分院近日駁回上訴，維持原判。

檢警調查，戴男在2024年1月2日後不久，在台中市沙鹿區住處，瀏覽網路汲取改造槍彈知識，隨後透過蝦皮購物網站向賣家購入金屬模型槍、彈殼、喜得釘等材料，於住處提煉火藥組裝子彈，並利用電鑽、電動砂輪機、固定夾床等自備工具貫穿槍管、槍機，成功改造出1支具殺傷力的改造手槍、6發子彈。

謝男在2025年1月1日下午3時35分許，戴男搭乘不知情朋友駕駛的轎車，行經台中市沙鹿區沙田路時，遭警方攔檢盤查，戴男當場向員警坦承攜帶槍彈，還帶同警方回住處搜索起獲改造工具，檢方偵結依槍砲罪起訴。

台中地院審酌，戴男無視政府管制槍彈政策，非法製造並持有槍彈對社會治安具有高度潛在危害，但考量其於警方未掌握具體事證前，即主動坦承槍彈來源，符合自首報繳要件依法減輕其刑。

另審酌扣案6顆子彈中有3顆發射動能不足不具殺傷力，依槍砲罪判4年6月，併科罰金6萬元，扣案槍支及改造工具沒收。

戴男不服一審判決提起上訴，主張自己於警詢、偵訊及審理期間皆坦承犯行，主動自首，犯後態度良好，且原審量刑過重，請求減輕刑度。

台中高分院近日審結，認定原審已適當考量戴男自首減刑、犯罪動機、改造槍彈數量及社會危害程度等一切情狀，量刑並無過重或違法之處，戴男上訴主張無理由，駁回上訴，全案尚未確定。