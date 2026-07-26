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台南警翻牆割走2串蕉還偷所內衛生紙 法院批應以身作則判刑10月

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警新營分局後鎮派出所王姓警員見派出所後方種植香蕉，竟攜帶鐮刀翻越圍牆割走2串，又偷走路邊種植的酪梨樹苗2株，帶回自家果園種植，連自己派出所內的衛生紙都不放過，趁同事不在偷走1袋，台南地院依攜帶兇器竊盜等罪判刑10月，不予宣告緩刑。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，王姓警員2024年11月22日晚間8時30分在後鎮派出所後方停車場圍牆邊，從自己轎車的後車廂拿出鐮刀1把，接續2次翻牆持刀割下陳姓男子種植的2串香蕉，得手後隨即開車離去。

2024年12月7日凌晨3時49分，他開車經過洪姓男子新營區的耕地，又徒手竊取洪種植的酪梨樹苗2株，帶回嘉義縣義竹鄉住處，種在自己的果園；同日晚間8時許，他又趁其他警員外出巡邏時，竊取派出所公用衛生紙1袋，放進轎車內。

案經陳姓、洪姓民眾報警，警方調閱監視器，越看嫌犯越像是自家人，報請檢察官偵辦，並持搜索票前往王的住處搜索，起出酪梨株，王犯案時穿的藍色外套以及衛生紙；警方調閱所內監視器，確認他連自己單位的衛生紙都偷。案發後，警察局已將他調離原單位。

偵訊時，王承認拿走香蕉，但辯稱是阿婆有說過「如果要吃可以自己去摘」，他經過阿婆同意才去拿，而且是以厚紙板將香蕉保護住再往上折斷，否認攜帶鐮刀犯案；另酪梨株是他自己買的，他否認開車經過洪姓男子的耕地，至於衛生紙則辯稱是警友會說要送所內每位同仁1袋，他才會拿回家。

同所高姓巡佐證稱，王平時就會拿同仁的洗髮精、洗衣精，同事都會容忍，如果是弄到民眾就不行，他從來沒聽到朱姓阿婆說要吃香蕉就自己摘，而且香蕉也不是阿婆種的；胡姓警員證稱，衛生紙是公家用的，從來沒聽過警友會送衛生紙1人1袋。

檢察官指出，監視器清晰拍下，王持鐮刀俐落地將香蕉割下；王稱酪梨株是自購，卻提不出購買證明，辯稱當天凌晨3時許要去找朋友「崑山」，卻又講不出名字及電話住址。檢方認定，王身為警察，卻一再知法犯法，且犯後飾詞狡辯，均為事後卸責之詞，虛耗司法資源，不足採信。

檢方請法院審酌王身為警察，竟無視他人財產法益，犯後毫無悔意，建請從重量刑，且不宣告緩刑；法院審理時，王全部認罪，法院不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑，王的辯護人請求酌量減輕其刑。

法院指出，王身為警界人士，應以身作則，勿以惡小而為之，難認有何即使宣告法定最低刑度猶嫌過重情事；王不循正當途徑獲取所需，竟竊取他人財物，欠缺對他人財產權尊重，法治觀念薄弱，應予非難。

法院審酌，王犯後承認犯行，與陳姓民眾達成調解並賠償完畢，尚未與洪達成調解；依毀越牆垣、攜帶兇器竊盜，判刑6月；又犯竊盜罪，判刑4月；又犯竊盜罪，判刑3月，應執行有期徒刑10月，不予宣告緩刑。

台南市警新營分局後鎮派出所王姓警員攜帶兇器竊盜香蕉2串、又偷走路邊種植的酪梨樹苗2株，還偷所內衛生紙，台南地院依攜帶兇器竊盜等罪判刑10月。記者袁志豪／攝影
台南市警新營分局後鎮派出所王姓警員攜帶兇器竊盜香蕉2串、又偷走路邊種植的酪梨樹苗2株，還偷所內衛生紙，台南地院依攜帶兇器竊盜等罪判刑10月。記者袁志豪／攝影

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