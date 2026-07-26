與鄰結怨…開抽風機灌漂白水味害就醫 高院認惡性重大改判3月刑

林姓屋主與樓上11樓余姓鄰居不睦，在家安裝排風系統，再潑灑大量漂白水，將揮發的氣體排出，12樓的蘇姓夫妻因此頭暈、呼吸困難。檢方依傷害、毀損罪起訴林，林與余和解，一審判毀損罪公訴不受理，傷害部分無罪，台灣高等法院認為刺激性毒氣會損害健康，改判3月得易科罰金之刑。 記者王宏舜／攝影

10樓林姓屋主與樓上余姓鄰居不睦，在家安裝排風系統，再潑灑大量漂白水，將揮發的氣體排出，余不在家，只損毀晾的衣褲，12樓的蘇姓夫妻卻因此頭暈、呼吸困難。檢方依傷害、毀損罪起訴林，林與余和解，一審判毀損罪公訴不受理，傷害部分無罪，台灣高等法院認為刺激性毒氣會損害健康，改判3月得易科罰金之刑。

林姓男子擁有新北市五股區一戶社區大樓10樓產權，但長年與住在11樓的余姓鄰居齟齬。2024年9月1日晚間，林在房內潑灑大量漂白水，為了避免波及自己，他開啟家中的抽風機，害得住12樓的蘇姓夫妻頭暈目眩，而余晾曬在陽台的10件衣褲也因此斑駁。做案時，林並未住在該處。

蘇姓住戶向新北市警蘆洲分局報案，表示當晚吹冷氣，廁所卻有刺鼻的味道，害他呼吸道、眼睛不舒服，講話會喘，妻子也出現一樣的症狀。蘇說，類似的情事出現很多次，已先把小孩安置南部親人家，他曾找林談過，希望不要再有這些味道，但案發當天味道實在超濃，夫妻倆都無法待在家裡。

蘇姓夫妻前往淡水馬偕醫院急診，醫院抽血檢查正常，但因當事人有「頭暈及目眩、呼吸困難」症狀，還是開藥，醫院不排除是吸入漂白水造成的傷害。

原本余姓住戶也因損失10件衣褲而控告林毀損罪，但在新北地院辯論終結前撤告，法官諭知不受理。新北地院傳吳姓保全作證，吳表示林姓屋主的屋內有很多強力電風扇，已經裝了很多年。一審認為為了加強室內通風，裝設抽風設備很合理，不能無限上綱是要傷害他人，並認為漂白水是常見的消毒物，林是為了出租房屋才「打掃」，沒有違法，判無罪。

新北地檢署檢察官認為判決不當，上訴。高院發現林與余姓鄰居有陳年舊怨，三番兩次在社區或住處潑餿水、潑油、潑灑漂白水，社區住戶、保全曾多次勸阻後，他卻仍潑灑大量漂白水並開啟抽風機將刺激性毒氣往窗戶外吹，意圖透過氣體逆灌或風切效應，經由管道間將漂白水味道灌入樓上，不僅犯罪動機與目的惡性重大，手段也惡劣。

高院認為雖然蘇姓夫妻僅有輕微傷勢，但林影響了整個社區的住居安寧，考量他曾因車禍受傷、無勞動能力，依傷害罪判他3月徒刑，得易科罰金。

無罪變有罪！ 漂白水味灌鄰居家 高院認「抽風送氣」具傷害故意

灌漂白水味進鄰居家，害人呼吸困難，算不算傷害？一、二審法院見解迥異，因林姓男子一審無罪、二審有罪，依刑事訴訟法規定可上訴最高法院。新北地院獨任法官認為林或許是「不受歡迎人物」，但使用漂白水、裝抽風機都是「一般人日常會做的事」，不該用刑罰嚇阻，台灣高等法院合議庭則認為林「三番兩次」潑灑，成定罪關鍵。

林姓男子的律師主張，使用漂白水是否超標應由環保局判斷，且診斷證明書也無從推斷不適是漂白水所致。不過淡水馬偕醫院函覆高院「不能排除可能是吸入漂白水所造成」。

高院認為，大量潑灑漂白水揮發，或與酸性清潔劑混合產生有毒氯氣，人體吸入可能危害健康，不能因環保局未到場檢驗，就作有利於林的認定。

蘇姓夫妻提出衛生福利部疾病管制署、國家環境毒物研究中心的資料，主張漂白水主要成分為次氯酸鈉，具有強烈刺激性，大量吸入可能危害健康。高院認為如林明知大量潑灑漂白水會產生刺激性毒氣，刻意使他人吸入漂白水揮發氣體，就應成立傷害罪；如果是清潔操作不當、未注意通風而大量潑灑，則是過失傷害。

真正與林姓男子有過節的11樓余姓住戶證稱，案發前就有聞到漂白水的味道，甚至還有煙霧從廁所飄出來。吳姓保全則表示，林曾潑餿水、潑油，遭勸阻後改潑漂白水，還開著電扇「一直將漂白水往外吹」。

高院指出，舊式或設計不良的大樓，排風管可能全棟垂直連通，若未裝逆止閥，氣體可能倒灌樓上。高院認定林大量潑灑漂白水後仍開啟抽風設備，明顯有傷害鄰居健康的不確定故意。