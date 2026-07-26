與鄰不和睦 漂白水味灌鄰害就醫 改判有罪

十樓林姓屋主與樓上余姓鄰居不睦，在家安裝排風系統，再潑灑大量漂白水，將揮發的氣體排出，余不在家，僅晾曬衣褲毀損，十二樓的蘇姓夫妻卻因此頭暈、呼吸困難。檢方依傷害、毀損罪起訴林，林與余和解，一審判毀損罪公訴不受理，傷害部分無罪；台灣高等法院認為刺激性毒氣會損害健康，改判三月得易科罰金之刑。

林姓男子擁有新北市五股區一戶社區大樓十樓產權，但長年與十一樓的余姓鄰居齟齬。二○二四年九月一日晚間，林在房內潑灑大量漂白水，為了避免波及自己，他開啟家中抽風機，卻害十二樓的蘇姓夫妻頭暈目眩，而余晾曬在陽台的十件衣褲也因此斑駁。做案時，林未住在該處。

蘇姓住戶向新北市警蘆洲分局報案，表示當晚吹冷氣，廁所卻有刺鼻味，導致呼吸道、眼睛不舒服，講話會喘，妻子也出現一樣的症狀。蘇說，類似的情事出現很多次，已先把小孩安置南部親人家，他曾找林談過，希望不要再有這些味道，但案發當天味道實在超濃，夫妻倆都無法待在家裡。

蘇姓夫妻前往淡水馬偕醫院急診，醫院抽血檢查正常，但因當事人有「頭暈及目眩、呼吸困難」症狀，還是開藥，醫院不排除是吸入漂白水造成的傷害。

余姓住戶因損失十件衣褲而控告林毀損，但在新北地院辯論終結前撤告，法官諭知不受理。新北地院傳吳姓保全作證，吳表示林姓屋主的屋內有很多強力電風扇，已安裝多年。一審認為為了加強通風，裝設抽風設備很合理，不能無限上綱是要傷害他人，並指漂白水是常見的消毒物，林是為了租屋才「打掃」，沒有違法，判無罪。

新北地檢署認為判決不當，上訴。高院發現林與余姓鄰居有陳年舊怨，三番兩次在社區或住處潑餿水、潑油、灑漂白水，住戶、保全曾多次勸阻，他仍潑灑大量漂白水並開啟抽風機將刺激性毒氣往外吹，意圖透過氣體逆灌或風切效應，經由管道間將漂白水味道灌入樓上，不僅犯罪動機與目的惡性重大，手段也惡劣。

高院認為蘇姓夫妻雖僅有輕微傷勢，但林影響了整個社區的住居安寧，考量他曾因車禍受傷、無勞動能力，依傷害罪判他三月徒刑，得易科罰金。