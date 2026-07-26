聽新聞
0:00 / 0:00

與鄰不和睦 漂白水味灌鄰害就醫 改判有罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

十樓林姓屋主與樓上余姓鄰居不睦，在家安裝排風系統，再潑灑大量漂白水，將揮發的氣體排出，余不在家，僅晾曬衣褲毀損，十二樓的蘇姓夫妻卻因此頭暈、呼吸困難。檢方依傷害、毀損罪起訴林，林與余和解，一審判毀損罪公訴不受理，傷害部分無罪；台灣高等法院認為刺激性毒氣會損害健康，改判三月得易科罰金之刑。

林姓男子擁有新北市五股區一戶社區大樓十樓產權，但長年與十一樓的余姓鄰居齟齬。二○二四年九月一日晚間，林在房內潑灑大量漂白水，為了避免波及自己，他開啟家中抽風機，卻害十二樓的蘇姓夫妻頭暈目眩，而余晾曬在陽台的十件衣褲也因此斑駁。做案時，林未住在該處。

蘇姓住戶向新北市警蘆洲分局報案，表示當晚吹冷氣，廁所卻有刺鼻味，導致呼吸道、眼睛不舒服，講話會喘，妻子也出現一樣的症狀。蘇說，類似的情事出現很多次，已先把小孩安置南部親人家，他曾找林談過，希望不要再有這些味道，但案發當天味道實在超濃，夫妻倆都無法待在家裡。

蘇姓夫妻前往淡水馬偕醫院急診，醫院抽血檢查正常，但因當事人有「頭暈及目眩、呼吸困難」症狀，還是開藥，醫院不排除是吸入漂白水造成的傷害。

余姓住戶因損失十件衣褲而控告林毀損，但在新北地院辯論終結前撤告，法官諭知不受理。新北地院傳吳姓保全作證，吳表示林姓屋主的屋內有很多強力電風扇，已安裝多年。一審認為為了加強通風，裝設抽風設備很合理，不能無限上綱是要傷害他人，並指漂白水是常見的消毒物，林是為了租屋才「打掃」，沒有違法，判無罪。

新北地檢署認為判決不當，上訴。高院發現林與余姓鄰居有陳年舊怨，三番兩次在社區或住處潑餿水、潑油、灑漂白水，住戶、保全曾多次勸阻，他仍潑灑大量漂白水並開啟抽風機將刺激性毒氣往外吹，意圖透過氣體逆灌或風切效應，經由管道間將漂白水味道灌入樓上，不僅犯罪動機與目的惡性重大，手段也惡劣。

高院認為蘇姓夫妻雖僅有輕微傷勢，但林影響了整個社區的住居安寧，考量他曾因車禍受傷、無勞動能力，依傷害罪判他三月徒刑，得易科罰金。

台灣高等法院

延伸閱讀

社區保全吹冷氣遭住戶酸「太嬌貴」 網抱不平：上班不吹你OK？

運動部長「李洋」判5月？原來是同名教召男抗命拒操課、偷溜買早餐

恐怖情人…違保護令殺前女友 男判無期

冷氣房整晚開液體電蚊香 他醒來疑中毒！醫揭安全使用3原則

相關新聞

廣角鏡／黑幫潑漆恐嚇 要店家簽股權讓渡書 送辦

竹聯幫弘仁會王姓男子鎖定天母一家按摩店恐嚇，聲稱股東積欠六千萬債務，要求店家處理並簽署股權讓渡書，還兩度指使少年潑漆、潑糞和撒蟑螂。台北市警方日前拘提王等四名成年與四名少年，警詢後依恐嚇、毀損、組織等罪嫌將他們分送士林地檢署、士林地院少年法庭。

婦衝火場端水滅火受傷 自招危難 求償上訴駁回

澎湖縣馬公市一處公寓二○二二年發生火警，當時六十八歲的徐莊姓婦人未隨同行動不便的丈夫爬出火場逃生，反而端臉盆衝進房間試圖滅火，結果受困重傷，她提告向王姓女房東等人求償六○七萬餘元，一審敗訴後上訴，求償金額縮減為一百萬元，但高雄高分院認定她受傷是「自招危難」，駁回確定。

怕女友尋短事先撂倒 「誤想緊急避難」改輕判過失傷害

陳姓男子不耐久候女友下班，女友在電話中喊「我就乾脆直接跳下去啊，比較快嘛」，陳怕她輕生，見女友現身隨即出手拍打，女友想逃回公司卻被「撂倒」。陳被依傷害罪起訴，一審判七月徒刑；台灣高等法院認為陳誤認女友要尋短，構成「誤想緊急避難」，改依過失傷害罪判拘役五十日。

悶死五歲幼兒 狠父獄中寄信嗆聲滅族 前妻家提告恐嚇

簡姓男子去年五月酒後用枕頭悶死五歲兒子，一審被判處無期徒刑，今年六月從基隆看守所寄信恐嚇前妻家人「我一定滅族你們」。前妻胞弟前晚提告恐嚇罪，他說，簡真的是可惡至極，不判死一定會造成社會問題，全家人相當害怕。

三番兩次潑灑漂白水害鄰就醫 二審定罪關鍵

灌漂白水味進鄰居家，害人呼吸困難，算不算傷害？一、二審法院見解迥異，因林姓男子一審無罪、二審有罪，依刑事訴訟法規定可上訴最高法院。新北地院獨任法官認為林或許是「不受歡迎人物」，但使用漂白水、裝抽風機都是「一般人日常會做的事」，不該用刑罰嚇阻，台灣高等法院合議庭則認為林「三番兩次」潑灑，成定罪關鍵。

與鄰不和睦 漂白水味灌鄰害就醫 改判有罪

十樓林姓屋主與樓上余姓鄰居不睦，在家安裝排風系統，再潑灑大量漂白水，將揮發的氣體排出，余不在家，僅晾曬衣褲毀損，十二樓的蘇姓夫妻卻因此頭暈、呼吸困難。檢方依傷害、毀損罪起訴林，林與余和解，一審判毀損罪公訴不受理，傷害部分無罪；台灣高等法院認為刺激性毒氣會損害健康，改判三月得易科罰金之刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。