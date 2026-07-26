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三番兩次潑灑漂白水害鄰就醫 二審定罪關鍵

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

漂白水味進鄰居家，害人呼吸困難，算不算傷害？一、二審法院見解迥異，因林姓男子一審無罪、二審有罪，依刑事訴訟法規定可上訴最高法院。新北地院獨任法官認為林或許是「不受歡迎人物」，但使用漂白水、裝抽風機都是「一般人日常會做的事」，不該用刑罰嚇阻，台灣高等法院合議庭則認為林「三番兩次」潑灑，成定罪關鍵。

林姓男子的律師主張，使用漂白水是否超標應由環保局判斷，診斷證明書也無從推斷不適是漂白水所致。不過淡水馬偕醫院函覆高院「不能排除可能是吸入漂白水所造成」。

高院認為，大量潑灑漂白水揮發，或與酸性清潔劑混合產生有毒氯氣，人體吸入可能危害健康，不能因環保局未到場檢驗，就認定林沒有造成危害。

蘇姓夫妻提出衛生福利部疾病管制署、國家環境毒物研究中心的資料，主張漂白水主要成分為次氯酸鈉，具強烈刺激性，大量吸入可能危害健康。高院認為如林明知大量潑灑漂白水會產生刺激性毒氣，刻意使他人吸入漂白水揮發氣體，就應成立傷害罪；如果是清潔操作不當、未注意通風而大量潑灑，則是過失傷害。

與林姓男子有過節的十一樓余姓住戶證稱，案發前就有聞到漂白水的味道，甚至還有煙霧從廁所飄出。吳姓保全表示，林曾潑餿水、潑油，遭勸阻後改潑漂白水，還曾開電扇「一直將漂白水往外吹」。

高院指出，舊式或設計不良的大樓，排風管可能全棟垂直連通，若未裝逆止閥，氣體可能倒灌樓上。高院認定林大量潑灑漂白水後仍開啟抽風設備，明顯有傷害鄰居健康的不確定故意。

環保局 漂白水 新北

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