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悶死五歲幼兒 狠父獄中寄信嗆聲滅族 前妻家提告恐嚇

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

簡男悶死五歲兒子，一審被判無期徒刑，今年六月從<a href='/search/tagging/2/基隆' rel='基隆' data-rel='/2/144250' class='tag'><strong>基隆</strong></a>看守所寄信<a href='/search/tagging/2/恐嚇' rel='恐嚇' data-rel='/2/103660' class='tag'><strong>恐嚇</strong></a>前妻家人。記者游明煌／攝影
簡男悶死五歲兒子，一審被判無期徒刑，今年六月從基隆看守所寄信恐嚇前妻家人。記者游明煌／攝影

簡姓男子去年五月酒後用枕頭悶死五歲兒子，一審被判處無期徒刑，今年六月從基隆看守所寄信恐嚇前妻家人「我一定滅族你們」。前妻胞弟前晚提告恐嚇罪，他說，簡真的是可惡至極，不判死一定會造成社會問題，全家人相當害怕。

簡的前妻開庭時曾淚訴請求判他死刑，簡面對前妻指責犯行，部分承認、部分否認，後來也在庭中表示「請法官判我死刑」。基隆地院國民法官庭認為簡手段殘忍、罪大惡極，但綜合考量他因長期經濟爭執累積壓力無法紓解，今年四月判他無期徒刑，褫奪公權終身。檢察官認為量刑過輕，提上訴。

前妻胞弟表示，六月一日收到一封信，收件人只寫他的名字，還寫「可悲男」，信裡寫道「我一定滅族你們」，就像古代「誅九族」的口吻。他說，第一時間以為是有人冒名寫信，他不想冤枉人，隔天他致電基隆看守所查證，才確認信件是簡所寄。

他說，已提告恐嚇罪，這一年多來簡和家人從未道歉，外甥的告別式對方也沒有任何人出現，真的是「可惡至極」，希望法院判簡死刑，如果簡再回到社會，一定會成為治安問題人物。他認為沒有判死刑，就有可能假釋，造成他們全家安全的威脅，全家人都很害怕。

「我從沒聽過有重刑犯可以從看守所寄信恐嚇被害人家屬，真的是囂張、可惡至極。」前妻胞弟斥簡在法院開庭時沒有一絲悔意，還大聲咆哮，態度十分囂張，什麼都不回答。

基隆看守所表示，簡已移往台北看守所收容，簡寄信時仍在基隆看守所，當時信件外觀正常，沒有違禁物，所方無法預先得知內容，對此深感遺憾與痛心，未來將強化書件管制，防範類似情況再發生。

基隆 死刑 恐嚇

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