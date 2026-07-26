怕女友尋短事先撂倒 「誤想緊急避難」改輕判過失傷害

陳姓男子不耐久候女友下班，女友在電話中喊「我就乾脆直接跳下去啊，比較快嘛」，陳怕她輕生，見女友現身隨即出手拍打，女友想逃回公司卻被「撂倒」。陳被依傷害罪起訴，一審判七月徒刑；台灣高等法院認為陳誤認女友要尋短，構成「誤想緊急避難」，改依過失傷害罪判拘役五十日。

前年八月十八日晚間，陳騎車至台北市等候女友下班，雙方卻因故口角，陳拉扯、阻止女方離開，還猛力撞倒對方，造成女友頸部、手臂多處鈍挫傷，女友報警、提告傷害，台北地檢署偵結後起訴。

陳解釋，因女友當天一直說要自殺，為了避免悲劇，才上前阻止。女友表示，當天晚間工作時，陳說有事情要跟她講，但她下班後還得關設備，便跟男友說「你那麼急，一直在催一直在催，那我就乾脆直接跳下去啊，比較快嘛」，沒想到她走出公司就被襲擊；她說，陳打她時也沒說是要「保護妳別自殺」。

台北地院認為陳犯傷害、剝奪他人行動自由罪，從重以傷害罪論處，判他七月徒刑，須入監。

陳上訴二審，向高院表示憂心女友尋短，「我真的不想看到重視的人死在我面前」。律師也辯護，女方雖證稱交往期間沒說過想尋短，但實際上她「曾說過」。律師主張因為女方說了「跳下去」，陳擔憂女友衝回公司是要尋短，才乾脆撂倒對方。

高院認為，基於生命的絕對優越性，阻止自殺屬於合法的緊急避難行為，女方過去曾就醫，病歷也不斷記載她「曾有負面想法」、「情緒較低落」，且案發前還密集看診，當女方說出「那我就乾脆直接跳下去」，確實會讓人認為她有意輕生。

高院指出，陳事前就通知員警到場，阻止他人自殺既然屬合法的緊急避難行為，雖然女方當時沒想尋短，但要判斷陳有罪無罪，應該回到當下的急迫情境，讓一般人有較寬鬆的容錯空間，陳的行為構成「誤想緊急避難」要件。不過高院認為既已報警，陳應注意施力方式，改依過失傷害罪處拘役五十日，得易科罰金，而「剝奪他人行動自由罪」不處罰過失犯，此部分無罪。

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