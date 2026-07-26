婦衝火場端水滅火受傷 自招危難 求償上訴駁回

澎湖縣馬公市一處公寓二○二二年發生火警，當時六十八歲的徐莊姓婦人未隨同行動不便的丈夫爬出火場逃生，反而端臉盆衝進房間試圖滅火，結果受困重傷，她提告向王姓女房東等人求償六○七萬餘元，一審敗訴後上訴，求償金額縮減為一百萬元，但高雄高分院認定她受傷是「自招危難」，駁回確定。

判決書指出，該處出租公寓Ｂ室因莊姓房客不當使用延長線，引發火災，當時住對面Ｄ室的徐莊姓婦人買早餐返家發現濃煙，車禍腳傷而行動不便的丈夫連忙催促她離開，自己則沿走廊爬向樓梯逃生。丈夫被隨後趕抵的消防隊員救下，但婦人卻未隨同逃生。

消防隊員救火時，婦人丈夫緊張地告知「裡面還有人」，並指向起火的Ｂ室，隊員入內搜救，發現Ｂ室無人，擴大搜救範圍，才在Ｄ室發現徐莊姓婦人仰躺在地。婦人送醫救治，因嚴重燒燙傷，腳趾截肢，事後入住安養中心。

徐莊姓婦人認為租賃的房屋未申請室內裝修許可、欠缺消防設備且鐵窗無法開啟，提告求償，並主張自己罹患關節炎行動不便，當時僅是去陽台「澆花」而非滅火。但法官勘驗徐婦丈夫事後受訪影片，她丈夫比出潑水姿勢，明確表示「她買早餐回來想說奇怪怎麼會有煙，就拿臉盆要去滅火」。

澎湖地方法院認定，婦人自主滅火屬於關鍵性介入原因，判徐婦敗訴，她上訴二審並減縮求償金額至一百萬元。高雄高分院認為，行動不便的丈夫都能爬出火場脫困，婦人在有能力安全撤離情況下，卻前往起火點滅火，所受傷害確實為「本人自招危難」行為所致，與房東、管理人及起火點房客的責任無相當因果關係，判上訴駁回。