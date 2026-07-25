竹科經理罹漸凍症遭解雇提告 法院認難有效提供勞務駁回

新竹一名罹患漸凍症的科技業陳姓經理，遭公司解雇後提告，主張自己仍可透過居家辦公完成工作，公司未提供合理調整措施，違反身障者就業保障規定，要求確認僱傭關係存在。科技公司認為，陳男因病雙手功能受限，已無法操作電腦、完成核心工作，符合勞基法身障強制退休事由。新竹地院審理後認定，陳男已難以有效提供勞務，即使採居家辦公亦無法改善，判決駁回陳男請求。

根據判決書，陳姓經理主張自己於2022年到該公司任職，性質不受地點限制，罹患進行性疾病，過去請病假期間仍持續居家處理公務，公司應以居家辦公方式調整工作安排，卻於去年底解雇他，已違反身心障礙者就業保障精神，因此請求法院確認僱傭關係存在。

科技公司則抗辯，陳男的工作內容包含與各單位現場溝通、產品樣品品質確認及成本控管等，陳男入職時未告知身心狀況，直到後續提出身心障礙證明後才知悉，但期間已多次因應其病況調整工作安排，將部分業務分由同仁協助。而依照陳男的診斷資料及面談情況，雙上肢功能受限，甚至無法順利操作電腦，已無法勝任該職務，符合勞基法身障強制退休事由。

法院審理時勘驗雙方對話紀錄，發現陳男曾向公司人員表示，因肌肉萎縮導致雙手無力，操作滑鼠、打字及書寫均受到影響，生活起居也需家人協助，並坦言「我不覺得有機會再工作了」。因此，陳男主張可透過居家辦公方式調整工作，尚不足採。

法院指出，陳男雖主張可透過居家辦公完成專案經理工作，但依其與公司對話紀錄、醫療證明等資料，陳男早已表示醫師建議在家工作或休息，並提及已達失能程度。診斷證明也顯示，其罹患運動神經元疾病，雙上肢肌力下降，已影響握力、書寫及打字功能，且病程持續進展，無法預估恢復期。

法院認為，科技業專案經理工作仍需具備基本電腦操作能力，陳男目前狀況已難以提供有效勞務，即使居家辦公亦無法改善。法院並表示，身障者權益保障法雖保障身障者就業權益，但並未要求雇主對於已無法復工、喪失工作基本技能的員工仍須持續負擔薪資義務，因此公司並無違法，原告請求確認僱傭關係存在及相關薪資、勞退給付，均予駁回，全案可上訴。