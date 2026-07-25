雲林羊驗出世紀之毒 李姓飼主涉冒用牧場屠宰今3萬元交保

雲林縣羊肉檢出戴奧辛超標案，檢警調今持續擴大追查。雲林地檢署今表示，衛福部食藥署辦理今年度食品中戴奧辛抽驗專案時，發現李姓男子今年7月1日送往雲林縣肉品市場屠宰的一頭羊，檢出戴奧辛殘留超標，且涉嫌冒用其他畜牧場名義開立「家畜健康聲明書」，疑涉偽造文書等罪嫌，今天上午兵分多路搜索李男飼養羊隻處所，查扣相關資料，並傳喚李男及相關人士到案說明，將朝涉嫌偽造文書罪偵辦。

雲林地檢署指出，昨晚接獲食藥署通報情資後，檢察長林秀敏立即指示主任檢察官蔡勝浩啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，並與雲林縣政府農業處及動植物防疫所聯繫，今分案偵辦，由檢察官周甫學指揮雲林縣警察局刑事警察大隊成立專案小組調查。

地檢署表示，考量李姓男子涉嫌偽造文書，且有滅證、勾串共犯或證人之虞，今上午率同農業處、動植物防疫所、衛生局、環保局及刑事警察大隊，前往李男飼養羊隻處所執行搜索，查扣相關證物，並通知李男及畜牧場負責人等相關人員到案說明，李男訊後3萬元交保候傳，其餘人等無保請回。

檢方表示，後續將持續釐清羊隻飼養方式、飼料來源、檢驗紀錄、肉品流向及銷售情形，全面追查戴奧辛汙染來源及原因，同時確認是否還有問題羊隻或羊肉流入市面，以維護食品安全及消費者權益。

雲林縣首度發生羊肉檢出戴奧辛超標事件，飼主家中尚有8隻羊，目前移動管制，將於下周銷毀。記者陳雅玲／攝影