溪州博士農業課長沒拿錢改判5年6月定讞 痛訴：司法未正視人民不誠實

彰化溪州鄉公所前農業課長莊姓男子，因涉及農地違規核發農業證明案，原本一審獲判無罪，近日遭台中高分院撤銷原判決，改依圖利罪判處5年6月徒刑，褫奪公權3年。台中高分院認定，他明知申請土地存在違規水泥鋪面，仍透過覆土方式掩飾，並更換承辦人協助案件通過，讓地主取得免繳130餘萬元房地合一稅利益。

現年50歲的莊男大學就讀獸醫系，畢業就考上高考，因接觸到農業專業，又進修碩士及博士，成為溪州鄉公所的「博士農業課長」，此案他提最高法院被駁回上訴，將入監服刑；面對判決結果，莊姓前課長難掩失望，強調自己從未收受地主任何利益，也沒有圖利意圖，他痛訴司法未正視人民不誠實申報所引發的行政困境。

這起案件發生於2021年，蔡姓地主為出售農地並降低稅負，委託地政士向溪州鄉公所申請農業證明。不過，檢方指控，該土地除合法農舍外，現場還有大面積違規水泥鋪面，原承辦人員多次勘查後認定不符申請資格。

判決指出，同年7月案件改由其他承辦人接手，莊姓課長便帶隊前往現場會勘，雖然現場種植作物，並以長棍插入土中約30公分確認，未發現水泥層，最後仍核發農業證明。

不過，台中高分院認為，當時現場水泥埂「明顯可見」，且覆土厚度並非莊男所稱20至30公分，認定他已知土地違規問題在於水泥鋪面未拆除，仍要求不知情承辦人在審查文件上勾選符合規定，讓案件快速通過。

法院認定，莊男的行為使地主取得免納130萬餘元稅金的不法利益，且影響農業證明核發及稅捐制度公信力，因此撤銷一審無罪判決，改判有罪。

莊姓前課長表示，自己與地主沒有交情，也沒有收受任何金錢或物品，若自己真的要協助違規過關，沒有必要安排現場檢查。農地覆土並不常見，水泥鋪面都是輔導農民申請合法化，除了事先請農民填立的切結書以外，現場以棍子多處測試確認，過程均符合規定；且農民欺騙行為不起訴，還逍遙法外；此判決恐讓公務員未來面對類似案件時更加保守。

溪州鄉公所前農業課長莊姓男子，因涉及農地違規核發農業證明案，被依圖利罪判處5年6月徒刑確定。圖／讀者提供