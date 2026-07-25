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溪州博士農業課長沒拿錢改判5年6月定讞 痛訴：司法未正視人民不誠實

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化溪州鄉公所前農業課長莊姓男子，因涉及農地違規核發農業證明案，原本一審獲判無罪，近日遭台中高分院撤銷原判決，改依圖利罪判處5年6月徒刑，褫奪公權3年。台中高分院認定，他明知申請土地存在違規水泥鋪面，仍透過覆土方式掩飾，並更換承辦人協助案件通過，讓地主取得免繳130餘萬元房地合一稅利益。

現年50歲的莊男大學就讀獸醫系，畢業就考上高考，因接觸到農業專業，又進修碩士及博士，成為溪州鄉公所的「博士農業課長」，此案他提最高法院被駁回上訴，將入監服刑；面對判決結果，莊姓前課長難掩失望，強調自己從未收受地主任何利益，也沒有圖利意圖，他痛訴司法未正視人民不誠實申報所引發的行政困境。

這起案件發生於2021年，蔡姓地主為出售農地並降低稅負，委託地政士向溪州鄉公所申請農業證明。不過，檢方指控，該土地除合法農舍外，現場還有大面積違規水泥鋪面，原承辦人員多次勘查後認定不符申請資格。

判決指出，同年7月案件改由其他承辦人接手，莊姓課長便帶隊前往現場會勘，雖然現場種植作物，並以長棍插入土中約30公分確認，未發現水泥層，最後仍核發農業證明。

不過，台中高分院認為，當時現場水泥埂「明顯可見」，且覆土厚度並非莊男所稱20至30公分，認定他已知土地違規問題在於水泥鋪面未拆除，仍要求不知情承辦人在審查文件上勾選符合規定，讓案件快速通過。

法院認定，莊男的行為使地主取得免納130萬餘元稅金的不法利益，且影響農業證明核發及稅捐制度公信力，因此撤銷一審無罪判決，改判有罪。

莊姓前課長表示，自己與地主沒有交情，也沒有收受任何金錢或物品，若自己真的要協助違規過關，沒有必要安排現場檢查。農地覆土並不常見，水泥鋪面都是輔導農民申請合法化，除了事先請農民填立的切結書以外，現場以棍子多處測試確認，過程均符合規定；且農民欺騙行為不起訴，還逍遙法外；此判決恐讓公務員未來面對類似案件時更加保守。

溪州鄉公所前農業課長莊姓男子，因涉及農地違規核發農業證明案，被依圖利罪判處5年6月徒刑確定。圖／讀者提供
溪州鄉公所前農業課長莊姓男子，因涉及農地違規核發農業證明案，被依圖利罪判處5年6月徒刑確定。圖／讀者提供

溪州鄉公所前農業課長莊姓男子，因涉及農地違規核發農業證明案，一審獲判無罪，近日遭台中高分院撤銷原判決，改依圖利罪判處5年6月徒刑，褫奪公權3年；他認為，法院忽略基層行政人員依現場查驗及民眾切結書作成判斷的實務困境。記者林敬家／攝影
溪州鄉公所前農業課長莊姓男子，因涉及農地違規核發農業證明案，一審獲判無罪，近日遭台中高分院撤銷原判決，改依圖利罪判處5年6月徒刑，褫奪公權3年；他認為，法院忽略基層行政人員依現場查驗及民眾切結書作成判斷的實務困境。記者林敬家／攝影

司法 農地 最高法院

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