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婦搭蘭嶼船遇浪摔斷脊椎 提告求償獲賠138萬

中央社／ 高雄25日電

陳姓老婦跟團搭船前往蘭嶼，因暈船解開安全帶拿垃圾桶，但船遇浪顛簸老婦遭拋飛摔斷脊椎。高雄地院認定船長未依海象減速有過失，判旅行社、船公司與船長應賠138萬多元。

高雄地方法院判決指出，陳姓老婦民國110年3月23日參加某旅行社舉辦的蘭嶼3天2夜行程，中午自屏東後壁湖搭乘客輪前往蘭嶼。航行途中海象轉趨惡劣，陳婦因暈船想吐，解開安全帶欲拿取走道垃圾桶，卻因船身劇烈搖晃遭拋離座位，臀部重摔於座椅上。

陳婦當場下背劇痛、雙下肢麻木，抵達蘭嶼後經救護車後送，搭機返回本島轉送高雄長庚醫院急救，經診斷受有第一腰椎爆裂性骨折、胸椎第十二節壓迫性骨折，併發雙下肢無力及神經性排尿障礙等重傷害，術後須專人全日照護，勞動能力減損達53%。陳婦據此向旅行社、領隊、船公司及曾姓船長提告求償醫療、看護、精神慰撫金等共新台幣331萬多元，並要求依消保法給付懲罰性賠償金。

法官審理時查閱船舶自動識別系統（AIS）與氣象資料，發現當天海象屬「中浪」，依規定最大容許船速為14節，但曾姓船長卻以18至23節高速航行，顯未依海象適度減速、採取避險措施，具過失責任。船公司和旅行社均違反消費者保護法，應負賠償責任。至於蔡姓領隊因已盡責宣導安全須知，獲判免賠；懲罰性賠償金也因未達重大過失程度予以駁回。

不過，法官也審酌客輪開航前已播放安全須知，且座位前方貼有警語。陳婦明知船身搖晃，雖因突發嘔吐需求解開安全帶，仍屬未盡保護自身安全義務，認定陳婦須自負3成過失責任。

高雄地院經計算醫療、看護、交通、勞動力減損及60萬元精神慰撫金後，依損失總額和過失比例，判決旅行社、船公司與曾姓船長應賠償陳婦138萬5628元。全案可上訴。

蘭嶼 高雄 旅行社

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