擔心通緝身分曝光 男子紅燈路口開車來回衝撞大小車致警受傷

陳姓男子去年7月20日開車經台南東區崇善路，發覺後方有員警騎警用機車尾隨，擔心通緝身分曝光，加速逃逸且連續闖紅燈，直至中華東路與崇明路口紅燈且車輛壅塞，撞擊前方轎車又倒車撞擊警用機車致員警受傷，法官認他犯妨害公務執行罪判刑1年半。

檢方起訴，陳去年7月20日下午1時25分許開車經崇善路時，發覺後方有員警尾隨，因擔心他前一天才因交通事故後由友人出面頂替情事東窗事發，以及擔心通緝身分被逮捕，加速逃逸。

他不但於崇德路、崇德六街、崇德七街、中華東路3段等處多次闖越紅燈，直至中華東路3段與崇明路口時，見路口紅燈且車輛壅塞，他仍駕駛車輛倒車、前進來回衝撞，先撞擊前方轎車左後方，致其左後方車體、保險桿等處毀損不堪使用。

隨後又倒車撞擊員警及警用機車，致員警左側膝部擦挫傷，警用機車側柱、左側前方車體、左側握把等物毀損不堪使用。

陳於警詢及偵查中均坦承不諱，與證人證述大致相符，以及監視器影像、員警密錄器影像及市警局舉發違反道路交通管理事件通知單等佐證，事證明確。

台南地院審酌，陳有詐欺、肇事逃逸、洗錢、公共危險、傷害等前科，素行不佳，他為規避警員盤查，竟駕駛轎車倒車、前後來回衝撞，撞擊前方停等紅燈轎車及後方警用機車，造成車輛等物損壞，且使依法執行職務警員受傷，以此等強暴行為妨害警員執行職務，陳所為侵害公務機關執行職務嚴正性，影響社會秩序及國家公權力，更對不特定用路人生命、身體造成風險。

同時，考量陳犯後於偵查中坦認犯行，於準備程序時先改口否認，經當庭播放監視器影像後，才坦承犯行，迄未賠償受害者損害等一切情狀，法官認他犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑1年6月，可上訴。