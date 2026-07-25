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運動部長「李洋」判5月？原來是同名教召男抗命拒操課、偷溜買早餐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園有名與現任運動部長李洋同名同姓的男子，去年7月教育召集期間擅自離開營區購買早餐，並拒絕依命令接受操課，當場遭現行犯逮捕，撿起訴求重刑，桃園地院依陸海空軍刑法的違抗軍事命令罪簡易判處徒刑5月。桃檢認為量刑過輕上訴，桃園地院二審認為原判決並無違誤，駁回上訴確定。

判決指出，25歲李男是2025年教育召集應召員，7月5日至18日在桃園市中興國中接受教召，隸屬陸軍206旅步兵第一營營部及戰鬥支援連，依法須依照課表接受各項軍事訓練。

2025年7月12日上午6時35分，李男以外出買早餐為由準備離營，發現校門未開後，竟自行打開側門鎖頭離開，經營輔導長勸阻才返回；沒想到不到1小時，他又趁大門開啟時再度離開，前往附近統一超商門市購買早餐。

部隊幹部當場告知上午8時將實施「連以下戰鬥訓練」及「裝備保養」課程，要求他立即返回操課，但李男仍拒絕配合，逕自回到寢室休息，直到上午8時50分，憲兵接獲通報到場，發現他仍未參訓，當場依現行犯逮捕送辦。

檢方偵查後依違抗軍事命令罪起訴並求處重刑，桃園地院審查庭時，李男坦承犯行，法官認為他兩度違抗長官命令、拒絕接受訓練，雖屬數次行為，但時間、地點密接，應論以接續犯，改以簡易判決處徒刑5月，得易科罰金。

檢方認為，李男身為教召期間的現役軍人，違抗命令足以減損部隊戰力、破壞部隊紀律，也讓幹部必須處理其離營情形，原審量刑過輕，因此就量刑提起上訴，請求改判更重刑度。

不過，二審合議庭認為，依證人證述及監視影像，部隊幹部始終掌握李男行蹤，尚難認定已達「疲於查找」程度；至於檢方主張破壞軍紀、影響部隊戰力等，這些本來就是違抗軍事命令罪所保護的法益，若再作為加重量刑理由，將違反禁止重複評價原則。

合議庭指出，檢方主張若不加重處罰，恐助長軍中違抗命令風氣、影響國家安全，屬推測性說法，與本案行為間欠缺相當因果關係，不足以作為加重量刑依據。

另外，李男也主張量刑過重並請求宣告緩刑，但法院查出，他曾因違反保護令案件獲緩刑，緩刑期滿不到一年又再犯本案，案發時還曾向幹部嗆聲「幹，我就不假離營啊」，甚至表示「依過往經驗大概拘役10天、1萬塊」，足見未建立守法觀念，因此認定不宜宣告緩刑。

合議庭最後認定，原審量刑並未逾越裁量範圍，檢察官及被告的主張都沒有理由，因此駁回檢方上訴，維持有期徒刑5月、得易科罰金的判決，全案確定，不得再上訴。

桃園市有名與現任運動部長同名同姓的李姓後備軍人，去年7月教召期間擅自離開營區購買早餐，並拒絕依命令接受操課，當場依現行犯逮捕，檢起訴求重刑，桃園地院一審改依簡判處5月，檢、李均上訴，二審駁回確定。圖／聯合報系資料照
桃園市有名與現任運動部長同名同姓的李姓後備軍人，去年7月教召期間擅自離開營區購買早餐，並拒絕依命令接受操課，當場依現行犯逮捕，檢起訴求重刑，桃園地院一審改依簡判處5月，檢、李均上訴，二審駁回確定。圖／聯合報系資料照

李洋 教召 陸海空軍刑法

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