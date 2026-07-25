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台中驚傳隨機攻擊…剪刀狠刺脖 還狂嗆法官「不懂法律」遭重判3年半

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中北區小吃店今年2月驚傳隨機攻擊，林姓男子無故持剪刀刺向劉姓男子右頸釀鮮血直流，落網後矢口否認，台中地院開庭期間，他還連珠炮嗆法官「你懂不懂中華民國的法律？」又以癱軟在地方式拒絕到庭，法院痛斥他態度不佳，依傷害、恐嚇2罪重判他3年6月，可上訴。

檢警調查，林男（50歲）今年2月4日晚上7點多在北區漢口路三段小吃店，持身上1把剪刀隨機朝店內正在用餐的劉姓客人猛刺，造成劉右頸部中刀有1.5公分撕裂傷，釀氣縱隔腔、皮下氣腫，林攻擊後再持剪刀逼近劉的女友，害她嚇到後退跌倒，劉大聲喝斥下林這才離去。

台中地院審理時，林矢口否認犯行，辯稱經過劉男時發現他把手抬起來，自己就用左手擋回去，不清楚他有沒有受傷，劉男就喊說他要殺人，認為自己沒有恐嚇意思，後來再開庭前就行使緘默權。

劉男證稱，林從背後攻擊他，手持剪刀往下，摸自己領口發現流血；劉的女友也說，林持剪刀攻擊劉右頸，自己嚇到還沒反應過來，林就高舉剪刀再衝向她，事後見劉右頸傷口一直在流血，另小吃店店員也就目擊情形指證歷歷。

中院審酌，林男和劉男素不相識，無端持剪刀攻擊刺向他右頸、恐嚇劉的女友，嚴重影響社會治安，更造成社會大眾陷入惴慄不安，擔憂是否會於日常生活中遭隨機攻擊。

中院也說，林男在審理期間，數度向法官口出「請問一下法官你懂不懂中華民國的法律？」「我可不可以拒絕開庭？我現在陳述的意思就是你不懂法律，我也不想跟你談」、「等你懂法律再來回答我這些問題。」更於審理期日前癱軟在地、無故拒絕受提解。

中院認為，林犯後態度不佳、飾詞狡辯，未見有任何悔意，更不尊重我國公權力，徒然耗費司法資源，依傷害罪、恐嚇危安罪，各判他2年6月、1年6月，應執行3年6月。

林男隨機持剪刀攻擊用餐客人，開庭時還嗆法官「不懂法律」，甚至癱軟在地不到庭，法院依傷害等罪判他3年6月。聯合報系資料照
林男隨機持剪刀攻擊用餐客人，開庭時還嗆法官「不懂法律」，甚至癱軟在地不到庭，法院依傷害等罪判他3年6月。聯合報系資料照

恐嚇 台中 傷害罪 法官

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