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前彰化縣議會機要劉坤鱧被約談 檢方證實正偵辦近期與謝典霖相關事件

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導

彰化縣議會議長謝典霖的前機要秘書劉坤鱧，本月23日傳被檢方約談，偵訊後請回，引起政壇震撼，據傳疑與全國籃協帳目有關 。不過，彰化地檢署襄閱主任檢察官王明仁今天表示，無法證實相關傳聞，但針對近期與謝典霖相關、外界關注事件，確實正在偵辦中。

地方一度傳出檢調曾搜索彰化縣議會，但王明仁否認彰化檢方搜索縣議會，縣議會也否認被搜索，也未被調閱資料。但據了解，檢方不是指揮彰化縣調查站，研判應是北部檢察署及調查單位，疑是針對有管轄權的全國籃協爆出帳目問題發動偵查。

據了解，劉坤鱧向來是謝典霖的謀士，被謝典霖鼓勵參選彰化市長，在敗選後，於2022年12月起，擔任彰化縣議會機要秘要，任職3年半期間，包括總統選舉前，運作謝典霖與鴻海創辦人郭台銘、民眾黨創黨主席柯文哲的關係，以及與謝典霖胞姊謝衣鳯的縣長之爭，由於謝典霖當時擔任全國籃協理事長，檢調判斷劉坤鱧也投入相關業務。

前立委王婉諭日前批評謝典霖當了8年籃協理事長，把籃協搞得滿目瘡痍，經新任籃協委託會計師查核，發現截至2025年12月31日，籃協流動資產約5500萬元，流動負債卻高達1.16億元，中間是5000萬的大洞，整個籃協可動用現金，目前只剩300多萬元，質疑「錢那裡去了」。

針對王婉諭的指摘，謝典霖接受媒體採訪時表示，帳是從以前一直做下來，裡面的錢，沒有去動過；他強調，每年理監事都持續捐款，捐贈與收入累計有好幾千萬元進入協會。他並指出，籃協不可能辦自己想要辦的活動，執行的都是國際賽，其實都是打國家隊，有國家隊支出，籃協就是後勤支援的角色。

彰化檢方不願證實彰化檢調偵辦籃協帳目案，卻表示針對近期與謝典霖相關、外界關注事件，確實正在偵辦中。所謂「近期與謝典霖相關、外界關注事件」，地方政壇分析，除了全國籃協帳目爭議外，還包括行政院中辦副執行長吳音寧指控謝典霖在彰化縣議會席開十多桌辦桌為參選溪湖鎮長的姑姑陳貞妃助選案，以及眾所關注的下屆彰化縣議會議長及副議長之爭。

政壇指出，在縣議會辦桌及正副議長選舉，劉坤鱧已離職，且由於相關人士都還未具備候選人資格，難以構成期約賄選，至少有警告的宣示效果，此次檢調傳喚劉坤鱧即被解讀是「項莊舞劍，意在沛公」，誰是「沛公」？不言而喻。

彰化縣議會議長謝典霖的前機要秘書劉坤鱧，本月23日傳被檢方約談，偵訊後請回，引起政壇震撼。聯合報系資料照
彰化縣議會議長謝典霖的前機要秘書劉坤鱧，本月23日傳被檢方約談，偵訊後請回，引起政壇震撼。聯合報系資料照

彰化 劉坤鱧 謝典霖

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