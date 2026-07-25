5樓突然冒出「俗仔」紙條！鄰居連日遭辱罵 結局曝光

彰化市一棟住宅大樓發生鄰里糾紛，陳姓男子疑因不滿同棟住戶曾姓男子經常開啟樓梯間電燈及窗戶，雙方因此產生嫌隙。陳男去年11月至12月間，多次在5樓樓梯間以「臭俗仔」等言詞辱罵曾男，甚至張貼「5樓俗仔」字樣紙張，遭曾男提告。彰化地院審理後，依公然侮辱罪判處拘役10日，得易科罰金。

判決指出，陳男與曾男為彰化市同棟住宅住戶，陳男因不滿曾男經常開啟樓梯間電燈及窗戶，雙方因生活細節產生爭執。去年11月17日晚間，陳男在5樓樓梯間，以粗俗言詞辱罵曾男；同年12月2日晚間，再度辱罵「臭俗仔」。

之後陳男又於12月9日前某時，在住家樓梯間張貼寫有「5樓俗仔」字樣的紙張。同月12日晚間，陳男再於樓梯間多次以「臭俗仔」等言詞辱罵曾男。

檢方調查認為，案發地點位於住宅5樓樓梯間，屬特定多數人可能共見共聞之處，陳男多次以足以貶損人格及名譽的言詞攻擊曾男，已涉犯刑法公然侮辱罪，因此依法聲請簡易判決處刑。

庭審時，陳男坦承犯行。法院指出，陳男為智識程度健全成年人，對鄰居生活習慣有所不滿，卻以公開辱罵方式處理糾紛，造成對方人格及名譽受損，行為應予非難。

不過，法院考量陳男犯後坦承犯行，雖雙方因鄰里糾葛未能達成調解，但其犯後態度不算惡劣；另其前次犯罪紀錄執行完畢迄今已逾20年，素行尚可，並衡量家庭生活及經濟狀況等因素，量處拘役10日。另陳男所涉恐嚇罪嫌部分，檢察官另為不起訴處分。