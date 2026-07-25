影／悶死5歲兒狠父寄信前妻家「滅全族」 家屬報案：不判死成社會問題

基隆簡姓男子去年5月涉嫌酒後用枕頭悶死5歲兒子，一審被判無期徒刑，今年6月從基隆看守所寄恐嚇信恐嚇前妻的家人「出來一定要滅全族」。簡男前妻的弟弟昨晚正式向警方報案提告恐嚇，他出示恐嚇信說，就像古代「誅九族」的口吻，簡男真的是可惡至極，不判死一定會造成社會的問題，讓全家害怕至極。

簡男前妻的弟弟說，他是6月1日收到信件，收件人只寫他的名字，還寫「可悲男」，上面恐嚇寫要「滅我們全族」，就像古代「誅九族」的口吻。他第一時間以為是有人冒名寫信，他不想冤枉人，隔天他致電基隆看守所查證，才確認是簡男所寄。

他表示，將向第二分局提告恐嚇罪，並向警方說明，這一年多來他及他的家人從未道歉，告別式對方也沒有任何人出現，真的是「可惡至極」， 希望法院一定要判他死刑，否則如果他再回到這個社會，一定會成為社會的治安問題人物，如果沒有判死刑，就有可能假釋，造成他們全家安全的威脅，讓全家都很害怕。

「我從沒聽過有重刑犯可以從看守所寄信恐嚇被害人家屬，真的是囂張、可惡至極。」簡男前妻的弟弟痛批簡男，在法院開庭時也沒有一絲悔意，還大聲咆哮，態度十分惡劣，什麼都不回答。

基隆簡姓男子去年5月涉嫌酒後用枕頭悶死5歲兒子，基隆地院國民法庭4月審理後宣判，簡男前妻開庭時曾涙訴請求判他死刑，合議庭認為簡男手段殘忍，罪大惡極，但因長期因經濟爭執累積壓力無法紓解等綜合考量，判處簡男無期徒刑，褫奪公權終身。

開庭時，簡男面對前妻指責犯行，有的承認，但也有的否認，但後來在庭中表示「請法官判我死刑」。

被害人家屬已提出上訴，檢察官也提出抗告。基隆看守所表示，簡男已移往台北看守所收容。該信件寄出簡仍在基隆看守所，當時時外觀正常，沒有違禁物，所方無法預先得知內容，對此深感遺憾與痛心。對於這種二次傷害的行為，看守所嚴正譴責，事件發生後，已立刻通報目前收容該被告簡男的機關，未來強化書件的管制，防範類以情況再發生。

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悶死5歲兒狠父寄信前妻家「滅全族」，家屬報案提告恐嚇，出示恐嚇信，指不判死，造成成社會問題。記者游明煌／攝影

悶死5歲兒狠父寄信前妻家「滅全族」，家屬報案提告恐嚇，出示恐嚇信，指不判死，造成成社會問題。記者游明煌／攝影