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蝦皮店收銀機現金接連遭竊 嘉警循線花蓮逮1嫌收押

中央社／ 記者黃國芳嘉義縣25日電

嘉義縣黃姓男子涉嫌偽裝並利用凌晨前往太保市及水上鄉較偏僻蝦皮智取店，破壞自助收銀機、竊取逾萬元現金；警循線昨天至花蓮逮捕黃男並移送，檢方複訊後聲押獲准。

嘉義縣警察局水上分局表示，轄區日前接連發生2起蝦皮智取店自助收銀機遭破壞竊案，損失新台幣逾萬元，警調閱店家監視器畫面，發現犯案約在凌晨3時左右，竊嫌全程穿著雨衣、頭戴漁夫帽與口罩手套犯案，利用砂輪機、鑿子破壞收銀機搜刮現金，前後僅數分鐘。

警方說明，竊嫌鎖定偏僻店家犯案後，還會徒步繞路1個多小時，還繞行暗巷製造多處斷點，規避警方查緝，且竊嫌犯案代步工具，會刻意提前數小時停放在犯案地點附近，增加警方追查難度。

警方獲報後，成立專案小組，全力調閱監視影像與數據分析，鎖定涉案車輛與41歲黃男行蹤，發現他犯案後一路向外縣市流竄，警一路追查至花蓮地區，並於昨天清晨在花蓮縣一處飯店逮捕黃男，查扣犯案工具、衣物及贓款等證物，全案依加重竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

花蓮 嘉義 偷竊 竊盜

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