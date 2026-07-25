蝦皮店收銀機現金接連遭竊 嘉警循線花蓮逮1嫌收押

基隆簡姓男子去年5月涉嫌酒後用枕頭悶死5歲兒子，一審被判無期徒刑，今年6月從基隆看守所寄恐嚇信恐嚇前妻的家人「出來一定要滅全族」。簡男前妻的弟弟昨晚正式向警方報案提告恐嚇，他出示恐嚇信說，就像古代「誅九族」的口吻，簡男真的是可惡至極，不判死一定會造成社會的問題，讓全家害怕至極。

2026-07-25 11:23