蘭嶼船因浪大竟判賠上百萬 七旬婦起身嘔吐遇巨浪甩飛重傷

高雄市一名七旬陳姓婦人5年前參加旅行團行程搭船前往蘭嶼，因海象轉差船身劇烈晃動，陳婦嘔吐想離座拿垃圾桶時遭重摔，導致腰椎骨折重傷，陳婦提告求償，高雄地院法官認定當時船有超速航行，船長有過失，判決船公司與船長須連帶賠償138萬餘元，旅行社亦應負擔同額賠償。

判決書指出，陳婦於2021年3月參加旅行社的蘭嶼3日遊行程，從屏東後壁湖搭乘「綠島之晟」客船前往蘭嶼，途中因海象惡劣、風浪過大，陳婦暈船欲嘔吐，解開安全帶起身拿垃圾桶，不料客船遭巨浪衝擊，陳婦當場被拋離座位重摔在椅子上，送醫診斷為第一腰椎爆裂性骨折、胸椎壓迫性骨折併發神經受損。

船公司與船長辯稱，出航前已宣導繫安全帶，陳婦受傷是因自己解開安全帶離座所致。

不過法官調閱航港局AIS船舶動態及氣象資料發現，當天海象屬於「中浪」，波高1.5至2.5公尺，依該船航行限制，中浪條件下船速應降至14節以下，但客船當時航速達18至21節，屬於持續性超速，因此認定船長在中浪條件下超速航行，增加船體劇烈拍擊風險，確有過失。

旅行社部分，法官認定其安排的交通服務缺乏合理安全性，依消費者保護法等規定，旅行社同樣必須對旅客受損負責。

法官考量陳婦傷情及醫療費用，並認定陳婦在船身劇烈起伏時自行解開安全帶亦需承擔部分責任，折算後判決船公司與船長應連帶賠償138萬5628元，旅行社亦應連帶賠償。全案仍可上訴。