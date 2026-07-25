快訊

睏到站不穩…白汪原地打嗑睡「迎接媽媽回家」 18萬人看哭：這就是愛

MLB／鄧愷威中繼2局失2分K掉村上宗隆！靠太空人單局攻8分成勝投候選人

巴威、紅霞接力閃台！他笑稱「颱風界精準導航」 神秘現象引熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

代筆撰寫書狀打官司 無照律師辯收車馬費踢鐵板判刑6月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

李姓男子為無照律師，卻以3千元至5千元酬勞，分別為曾姓女子等3人撰寫車禍訴訟案件書狀等遭告發，他稱只是低價協助別人處理法律上的事情，這算是車馬費、油料費，法官認他意意圖營利而辦理訴訟事件罪共3罪，應執行6月，犯罪所得8千元沒收。

檢方起訴。李明知其無律師證書，也非依法令執行業務，竟仍意圖營利，去年3月至9月間在其住處等處，分別與曾女等3人約定以3千至5千元酬勞協助處理訴訟事件且撰寫書狀，最後向曾女收取8千元酬勞。台南地檢署接獲告發，循線查獲。

據調查，李協助曾女等人撰寫訴訟事件書狀，包括車禍過失傷害刑事狀、陳報狀及檢舉狀等。

李供稱，對方認為他說的很客觀、有重點，後來發生車禍找他幫忙，他就大概意思收個3、5千元，算車馬費、油料費、代寫書狀等費用。因為網路上看到非律師的收費大概7千到1萬元，他只是低價協助別人處理法律上的事情，沒有強迫對方一定要給他多少錢，只是講出大概數字。

台南地院審酌，李明知訴訟事件是律師法所規定專門業務，無律師證書，不得營利辦理訴訟事件，以免危害民眾權益，竟仍接受他人委託，代為撰寫司法文書，進而收取報酬，破壞司法威信，損害司法人員形象。

同時，李並未坦承犯行，對於自己所為訴訟行為避重就輕，難謂犯後態度良好，兼衡其辦理訴訟事件程度及個別案件參與程度等一切情狀，法官認他犯無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件罪共3罪，各處4月、2月、2月，應執行6月，可易科罰金，未扣案犯罪所得8千元沒收。

台南地院指出，李男並未坦承犯行，對於自己所為訴訟行為避重就輕，難謂犯後態度良好，認他犯無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件罪共3罪，應執行6月。聯合報系資料照
台南地院指出，李男並未坦承犯行，對於自己所為訴訟行為避重就輕，難謂犯後態度良好，認他犯無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件罪共3罪，應執行6月。聯合報系資料照

車禍 台南 律師

延伸閱讀

詐團設人頭公司洗錢！互綁約定帳戶提升轉帳上限 檢指惡性重大求處重判

周勝考涉行賄案二審 林銘仁稱碰面未談土城開發案

醫療法黨團協商 違反隱私最高關5年、未遂也可罰

從文資判決看司法趨勢 行政權不濫權

相關新聞

蘭嶼船因浪大竟判賠上百萬 七旬婦起身嘔吐遇巨浪甩飛重傷

高雄市一名七旬陳姓婦人5年前參加旅行團行程搭船前往蘭嶼，因海象轉差船身劇烈晃動，陳婦嘔吐想離座拿垃圾桶時遭重摔，導致腰椎骨折重傷，陳婦提告求償，高雄地院法官認定當時船有超速航行，船長有過失，判決船公司與船長須連帶賠償138萬餘元，旅行社亦應負擔同額賠償。

代筆撰寫書狀打官司 無照律師辯收車馬費踢鐵板判刑6月

李姓男子為無照律師，卻以3千元至5千元酬勞，分別為曾姓女子等3人撰寫車禍訴訟案件書狀等遭告發，他稱只是低價協助別人處理法律上的事情，這算是車馬費、油料費，法官認他意意圖營利而辦理訴訟事件罪共3罪，應執行6月，犯罪所得8千元沒收。

施淑婷遭田雅芳求償300萬妨礙名譽案開庭 雙方隔空交鋒

前新竹市政府民政處長、現為民眾黨竹市西區市議員參選人的施淑婷，因認為市議員田雅芳在議會質詢時指控她疑涉接受殯葬業者飲宴，相關說法與事實不符。事後於臉書發文澄清，田雅芳認為內容侵害名譽提告，並求償300萬元精神慰撫金。全案昨天在新竹地方法院開庭，施淑婷庭後發表聲明，強調依法澄清是捍衛名譽與知情權的基本權利，不接受以高額求償作為噤聲手段；田雅芳則重申，議員依法監督市政，相關爭議應交由司法依證據釐清。

未領有廢棄物清除許可 卻承包基隆市府工程丟廢棄物…乾泰豐負責人判刑

涉及日前基隆市政府綁標收賄工程弊案的乾泰豐營造有限公司，負責人何沛紳及乾泰豐營造均未領有廢棄物清除許可文件，卻能執行基隆市政府委託全市景觀綠美化維護工程之業務，到基隆市七堵區工建路一帶，裝載路樹等廢棄物到其他空地棄置。法官判決依廢棄物清理法判處何沛紳有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年；乾泰豐則判罰6萬元。

打1999市民專線要謝國樑做一事否則去市府殺人 男被依恐嚇判刑6月

張姓男子打電話到基隆市政府所設1999市民服務專線，向接收專線人員恫稱，他是蔣經國的保密防諜人員，要求市長謝國樑想辦法弄個兩條無障礙建設，否則就要去基隆市政府動手宰殺人。法官依恐嚇公眾罪累犯，判處有期徒刑6月，易科罰金得18萬元。

雲嘉南風管處傳弊 處長交保遭拔官

雲嘉南濱海國家風景區管理處傳出弊案，處長徐振能被控護航特定廠商遭調查局搜索，檢方複訊後認徐男貪汙罪嫌重大聲請羈押，法院裁定五十萬元交保、限制出境出海，徐男也被交通部拔官，改調觀光署綜合行政職系專門委員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。