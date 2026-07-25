代筆撰寫書狀打官司 無照律師辯收車馬費踢鐵板判刑6月

李姓男子為無照律師，卻以3千元至5千元酬勞，分別為曾姓女子等3人撰寫車禍訴訟案件書狀等遭告發，他稱只是低價協助別人處理法律上的事情，這算是車馬費、油料費，法官認他意意圖營利而辦理訴訟事件罪共3罪，應執行6月，犯罪所得8千元沒收。

檢方起訴。李明知其無律師證書，也非依法令執行業務，竟仍意圖營利，去年3月至9月間在其住處等處，分別與曾女等3人約定以3千至5千元酬勞協助處理訴訟事件且撰寫書狀，最後向曾女收取8千元酬勞。台南地檢署接獲告發，循線查獲。

據調查，李協助曾女等人撰寫訴訟事件書狀，包括車禍過失傷害刑事狀、陳報狀及檢舉狀等。

李供稱，對方認為他說的很客觀、有重點，後來發生車禍找他幫忙，他就大概意思收個3、5千元，算車馬費、油料費、代寫書狀等費用。因為網路上看到非律師的收費大概7千到1萬元，他只是低價協助別人處理法律上的事情，沒有強迫對方一定要給他多少錢，只是講出大概數字。

台南地院審酌，李明知訴訟事件是律師法所規定專門業務，無律師證書，不得營利辦理訴訟事件，以免危害民眾權益，竟仍接受他人委託，代為撰寫司法文書，進而收取報酬，破壞司法威信，損害司法人員形象。

同時，李並未坦承犯行，對於自己所為訴訟行為避重就輕，難謂犯後態度良好，兼衡其辦理訴訟事件程度及個別案件參與程度等一切情狀，法官認他犯無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件罪共3罪，各處4月、2月、2月，應執行6月，可易科罰金，未扣案犯罪所得8千元沒收。