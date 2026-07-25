施淑婷遭田雅芳求償300萬妨礙名譽案開庭 雙方隔空交鋒

前新竹市政府民政處長、現為民眾黨竹市西區市議員參選人的施淑婷，因認為市議員田雅芳在議會質詢時指控她疑涉接受殯葬業者飲宴，相關說法與事實不符。事後於臉書發文澄清，田雅芳認為內容侵害名譽提告，並求償300萬元精神慰撫金。全案昨天在新竹地方法院開庭，施淑婷庭後發表聲明，強調依法澄清是捍衛名譽與知情權的基本權利，不接受以高額求償作為噤聲手段；田雅芳則重申，議員依法監督市政，相關爭議應交由司法依證據釐清。

施淑婷強調當個人面臨公開的不實指控時，依法發文澄清係捍衛名譽與保障大眾知情權，絕不接受以高額索賠企圖達到噤聲目的，相信司法終將還給社會與當事人公正的答案。

施淑婷表示，本案起因於田雅芳過去在議會公開指控她，卻未給她即時說明機會，因此她事後在臉書發文澄清、維護名譽。不過，田雅芳隨後提起民事訴訟，並求償300萬元精神慰撫金。施淑婷對此深感遺憾，「遭公開指控後，難道連依法澄清、捍衛自身權益的權利都沒有？」

施淑婷表示，本案早已超越個人名譽之爭，更關乎整體社會的底線與基本權利；若遭公開指控後澄清反被求償巨額賠償，恐壓縮言論與自我辯護空間。她強調，面對高額索賠絕不退縮，相信司法終將依事實與法理作出公正裁決。

田雅芳在臉書回應，接獲民眾檢舉後，她在議會依法質詢施淑婷疑涉接受殯葬業者飲宴，政風處長當場也表示未查到相關餐敘登錄資料。施淑婷未正面回應質疑，反而在臉書發文批評；此外，施過去也曾因備詢時直播批評議員遭跨黨派抗議並公開道歉，認為其一再失當行為已影響議會秩序。

田雅芳指出，施淑婷在事件過後，未就外界關心的廉政爭議提出完整說明，反而利用個人臉書，以侮辱性、貶抑性及恐嚇的文字，攻擊她的人格與名譽。她依法行使監督職權，對施的違規行為也曾行文要求市府及民眾黨處理，但未獲妥善回應。

田雅芳認為自身名譽受損，因此向法院依法提起訴訟，強調相關爭議均交由司法依證據處理。任何公務人員依法都應接受議會監督，也應對自己的違法的公開言論負起法律責任，以符法制。