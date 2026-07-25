快訊

紅霞轉中颱「遠離台灣」繼續增強長胖！花東中南部今有雨、桃園以北飆高溫

小孩已哭！「劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密」竟是保護級 未滿6歲不能看

MLB／超猛！李灝宇化身兩出局得點圈之鬼 雙安推進連9場敲安

聽新聞
0:00 / 0:00

未領有廢棄物清除許可 卻承包基隆市府工程丟廢棄物…乾泰豐負責人判刑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

涉及日前基隆市政府綁標收賄工程弊案的乾泰豐營造有限公司，負責人何沛紳及乾泰豐營造均未領有廢棄物清除許可文件，卻能執行基隆市政府委託全市景觀綠美化維護工程之業務，到基隆市七堵區工建路一帶，裝載路樹等廢棄物到其他空地棄置。法官判決依廢棄物清理法判處何沛紳有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年；乾泰豐則判罰6萬元。

基隆市「乾泰豐」營造公司負責人何沛紳等業者被檢舉綁標、圍標，並涉嫌行賄官員、勾結議員，以浮報價額方式承包路燈採購及搶修公共工，檢調約談共24人，漏夜偵訊後，議員曾紀嚴、何沛紳等5人16日被法院裁定收押禁見。

近日基隆地院審理一起乾泰豐營造承包案也有不法情事，法官指出，乾泰豐營造明知應向縣市主管機關或中央主管機關委託之機關申請核發公民營廢棄物清除機構許可文件後，才得受託清除廢棄物業務，但何沛紳、乾泰豐營造均未領有廢棄物清除許可文件。

何沛紳竟為執行基隆市政府委託公司執行「基隆市政府114年度全市景觀綠美化維護工程」之業務，去年3月14日或15日之不詳時間，指示不知情公司員工，駕駛車輛自基隆市七堵區工建路一帶，裝載路樹等廢棄物，至基他空地棄置，經基隆市環保局移送基隆地檢署偵查起訴。

基隆市環保局到場稽查發現，載運修剪後樹木及裝載廢棄物的黑色垃圾袋，並無證據證明有毒性、危險性，清理廢棄物數量不多、時間不長，與大量非法處理廢棄物者尚屬有別，並已將所傾倒廢棄物全數清運完畢，回復原狀。依廢棄物清理法判處何沛紳有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年；乾泰豐則判罰6萬元。

未領有廢棄物清除許可卻承包基隆市府工程丟廢棄物，乾泰豐負責人判刑。記者游明煌／攝影
未領有廢棄物清除許可卻承包基隆市府工程丟廢棄物，乾泰豐負責人判刑。記者游明煌／攝影

廢棄物 基隆

延伸閱讀

打1999市民專線要謝國樑做一事否則去市府殺人 男被依恐嚇判刑6月

松柏港海灘驚見大量棄置雞爪！中市府急派員清理 查獲最高罰300萬

周勝考涉行賄案二審 林銘仁稱碰面未談土城開發案

桃園3處垃圾掩埋場年底清零？ 彭啓明：有機會、是很樂觀的

相關新聞

未領有廢棄物清除許可卻承包基隆市府工程丟廢棄物 乾泰豐負責人判刑

涉及日前基隆市政府綁標收賄工程弊案的乾泰豐營造有限公司，負責人何沛紳及乾泰豐營造均未領有廢棄物清除許可文件，卻能執行基隆市政府委託全市景觀綠美化維護工程之業務，到基隆市七堵區工建路一帶，裝載路樹等廢棄物到其他空地棄置。法官判決依廢棄物清理法判處何沛紳有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年；乾泰豐則判罰6萬元。

打1999市民專線要謝國樑做一事否則去市府殺人 男被依恐嚇判刑6月

張姓男子打電話到基隆市政府所設1999市民服務專線，向接收專線人員恫稱，他是蔣經國的保密防諜人員，要求市長謝國樑想辦法弄個兩條無障礙建設，否則就要去基隆市政府動手宰殺人。法官依恐嚇公眾罪累犯，判處有期徒刑6月，易科罰金得18萬元。

雲嘉南風管處傳弊 處長交保遭拔官

雲嘉南濱海國家風景區管理處傳出弊案，處長徐振能被控護航特定廠商遭調查局搜索，檢方複訊後認徐男貪汙罪嫌重大聲請羈押，法院裁定五十萬元交保、限制出境出海，徐男也被交通部拔官，改調觀光署綜合行政職系專門委員。

涉挪公款護盤 封測大廠頎邦董座遭查

驅動ＩＣ封測大廠頎邦科技董事長吳非艱被控為護盤公司股價，涉侵占公司資產買自家股票，調查局新竹縣站前天搜索頎邦科技等五處地點，約談七人到案，檢方昨訊後依違反證交法、公司法等罪，諭令董事長吳非艱三千萬元交保、副總羅世蔚二千萬元交保，另五名財會主管及人頭各以卅至一百萬元交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。