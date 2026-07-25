未領有廢棄物清除許可 卻承包基隆市府工程丟廢棄物…乾泰豐負責人判刑

涉及日前基隆市政府綁標收賄工程弊案的乾泰豐營造有限公司，負責人何沛紳及乾泰豐營造均未領有廢棄物清除許可文件，卻能執行基隆市政府委託全市景觀綠美化維護工程之業務，到基隆市七堵區工建路一帶，裝載路樹等廢棄物到其他空地棄置。法官判決依廢棄物清理法判處何沛紳有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年；乾泰豐則判罰6萬元。

基隆市「乾泰豐」營造公司負責人何沛紳等業者被檢舉綁標、圍標，並涉嫌行賄官員、勾結議員，以浮報價額方式承包路燈採購及搶修公共工，檢調約談共24人，漏夜偵訊後，議員曾紀嚴、何沛紳等5人16日被法院裁定收押禁見。

近日基隆地院審理一起乾泰豐營造承包案也有不法情事，法官指出，乾泰豐營造明知應向縣市主管機關或中央主管機關委託之機關申請核發公民營廢棄物清除機構許可文件後，才得受託清除廢棄物業務，但何沛紳、乾泰豐營造均未領有廢棄物清除許可文件。

何沛紳竟為執行基隆市政府委託公司執行「基隆市政府114年度全市景觀綠美化維護工程」之業務，去年3月14日或15日之不詳時間，指示不知情公司員工，駕駛車輛自基隆市七堵區工建路一帶，裝載路樹等廢棄物，至基他空地棄置，經基隆市環保局移送基隆地檢署偵查起訴。

基隆市環保局到場稽查發現，載運修剪後樹木及裝載廢棄物的黑色垃圾袋，並無證據證明有毒性、危險性，清理廢棄物數量不多、時間不長，與大量非法處理廢棄物者尚屬有別，並已將所傾倒廢棄物全數清運完畢，回復原狀。依廢棄物清理法判處何沛紳有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年；乾泰豐則判罰6萬元。