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打1999市民專線要謝國樑做一事否則去市府殺人 男被依恐嚇判刑6月

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

張姓男子打電話到基隆市政府所設1999市民服務專線，向接收專線人員恫稱，他是蔣經國的保密防諜人員，要求市長謝國樑想辦法弄個兩條無障礙建設，否則就要去基隆市政府動手宰殺人。法官依恐嚇公眾罪累犯，判處有期徒刑6月，易科罰金得18萬元。

基隆地院判決書指出，張男去年3月14日，以市內電話撥打基隆市政府1999市民服務專線，向接收專線人員恫稱：「我是蔣經國的保密防諜人員，蔣中正的救總、救團總會人員，告我沒用啦，我現在要求謝國樑想辦法弄個兩條無障礙建設，我還要出去辦事，他不搞，我就要去基隆市政府動手宰殺人」等語。

法官審理表示，張男以加害生命、身體、自由之言語恐嚇公眾，致生危害於公共安全，經1999專線轉報基隆市警察局送辦。張男已有多次相似的前案紀錄，並未心生警惕作用，仍再犯同類的妨害秩序恐嚇公眾案件，可見前罪的徒刑執行無成效，因此認為有必要加重處罰。

依刑法第151條恐嚇公眾罪，以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處2年以下有期徒刑。

張姓男子打1999市民專線要謝國樑做一事否則去市府殺人，被檢方依恐嚇判刑6月。記者游明煌／攝影
張姓男子打1999市民專線要謝國樑做一事否則去市府殺人，被檢方依恐嚇判刑6月。記者游明煌／攝影

謝國樑 恐嚇 基隆

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打1999市民專線要謝國樑做一事否則去市府殺人 男被依恐嚇判刑6月

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