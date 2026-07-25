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王道理財涉高利貸詐欺 主謀與業務主管4人羈押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

高雄「王道國際理財顧問」公司，誆稱可代為向銀行申請低利貸款，不少民眾信誤以為是王道銀行關係企業，申辦後卻發現要被收取2成高額代辦「顧問費」，形同變相高利貸，不法資金近億元，檢方搜索拘提20人到案，訊後認有串滅證之虞，聲押禁見主謀林御存、業務主管鄭如珺、鍾文壕、林藜蓉4人，法院晚間裁准羈押。

據調查，林御存於2021年間成立王道國際理財顧問公司（現更名為鑫勵有限公司），刻意取名混淆與王道銀行相似，透過社群平台大量投放廣告吸引被害人上鉤，以話術誘騙簽署不對等的「委任諮詢合約書」，要求支付高達貸款金額2成的代辦費，等同變相高利貸吸血。

當被害人發現受騙，得知自己當初申辦的方案與合約不同，若想解約又被該公司恐嚇支付「2成違約金」，或揚言交由公司法務提告。曾有多名被害民眾向如台灣消費者保護協會等消保團體申訴，但王道國際理財顧問卻多次缺席協調會，態度相當惡劣。

23日傍晚，刑事局出動大巴將20名身穿橘色背心的被告移送北檢。首位交保的女員工離開地檢署時，有2名黑衣人旋即打開黑傘遮掩，阻擋媒體鏡頭拍攝，法警見狀立即前往制止，要求地檢署內不可故意撐傘，但2人充耳不聞，法警立馬趨前將傘拿下，黑衣人才把傘收起。

後來陸續交保12人最後一起魚貫走出法警室，黑衣人此時已放棄撐傘，在場指揮被告快點離開，還包下3輛9人座黑色廂型車，將交保的男女載回南部，景象十分罕見。

「王道國際理財顧問」被控變相放高利貸榨乾民眾血汗錢，北檢聲押主謀林御存等4人獲准。記者張宏業／攝影
「王道國際理財顧問」被控變相放高利貸榨乾民眾血汗錢，北檢聲押主謀林御存等4人獲准。記者張宏業／攝影

高雄 王道銀行

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