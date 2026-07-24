謝典霖前重要幕僚遭約談 彰檢：偵辦中不便說明

彰化縣議長謝典霖前重要幕僚劉坤鱧遭檢方約談，彰化地方檢察署今晚證實此事，但否認有搜索彰化縣議會，僅表示一切都在偵辦中，不便透露細節。

近日彰化政壇傳出彰化縣議會遭檢方搜索，並指劉坤鱧被約談。彰化地檢署今天晚間告訴中央社記者，劉坤鱧確實有被約談，但檢方未對其採取強制處分，也未搜索彰化縣議會，至於約談原因及案件偵辦方向，因全案仍在偵辦中，無法對外說明。

根據劉坤鱧臉書（Facebook）自介，其曾任前民進黨主席許信良特別助理、前台北市長柯文哲競選辦公室成員、彰化縣肉品市場股份有限公司總經理，並於2022年以無黨籍參選彰化市長，之後在彰化縣議會擔任機要秘書，去年離開該職務，與各政黨人士皆有互動。