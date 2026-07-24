揪懷孕女友同死奪2命他獨活 高院宣判前卻猝死家中

新北市吳姓廚師無力償還線上博奕債務，前年邀懷孕女友一同輕生卻獨活，造成一屍兩命涉犯家暴加工自殺罪，一審判刑4年6月。吳提上訴，高等法院訂8月11日宣判，未料他今天被發現猝死家中，死因不明尚待檢警相驗。

當年41歲吳男和36歲呂姓同居女友各自欠債數十萬元無力償還，2024年12月24日下午在新北市三重區中正北路租屋處相約輕生，呂女家屬報案，吳送醫被救回，被檢方依家暴謀為同死而幫助他人自殺罪嫌起訴，求刑1年6月，國民法官庭一審判4年6月徒刑。吳認為量刑過重提上訴，高等法院原訂8月11日宣判。

據了解，吳男目前搬回家與母親同住三重，他第一次輕生救回已傷到腦神經需長期服藥，二審審理期間再度輕生又住院9天才救回。母親說他平常吃很多種藥，睡著就很難叫醒，昨天晚上還曾交談看似正常無異，今天過午未見起床走出房間，到了下午2時許敲門呼喊也都沒回應，於是開門進房查看，發現他躺在床上已無氣息，立刻報警處理，稍後消防隊救護人員查看確認已明顯死亡。

三重警分局鑑識人員到場採證，他家中並無外力介入跡象，房間內有很多藥袋，死亡原因不明，已通報地檢署，目前尚未相驗。

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