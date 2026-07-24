快訊

曾當眾捶王定宇…昔「軍火教父」黃如意海邊失蹤 最後身影曝光

外資倒貨盯上這檔個股 短短6日天天賣超總計逾22萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

台中人倫悲劇 母投藥悶死2幼子...2個家暴殺人罪嫌起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中今年1月驚傳人倫悲劇，30歲陳姓女子情緒不穩對8歲、3歲兩名兒子餵不明藥物，釀2童昏迷再以捂悶釀窒息身亡，陳案發時情緒激動也被戒護送醫；台中地檢署解剖遺體，採樣、化驗釐清死因後，依2個家暴殺人等罪嫌起訴她，全案將由國民法官審理。

警方今年1月31日凌晨1點31分獲報，西區向上路一棟大樓有2名幼童失去生命跡象，警消到場發現8歲、3歲2名男童均已失去呼吸心跳，送醫仍不治。

警方查，陳女情緒低落，深夜曾致電向好友訴苦透露輕生、想帶孩子一起走念頭，對勸了她1個多小時仍不放心，除報警也趕到現場查看，一開門卻驚見2名男童雙雙倒臥床上，口吐白沫、嘴唇發紫已沒了氣息，警方獲報抵達時，陳情緒相當激動被戒護送醫。

警方查，陳女無業和男友在西區大樓承租2房1廳房子，其8歲、3歲兒子分別是和前夫、現任男友所生，陳平時在家照顧孩子，男友在燒烤店上班，對方發現陳近日情緒不穩定，好幾度安慰她希望能寬解情緒。

陳女和前夫離婚後，8歲長子由她和前夫輪流照顧，近期因放寒假，長子回來和媽媽同住，不料卻遭遇死劫，突傳憾事親友相當意外。

台中地檢署起訴指出，陳女對2名孩童下藥後，見其等昏迷再以捂悶釀2人死亡，偵結依成年人故意對兒童犯殺人罪嫌、對未滿7歲之人犯殺人罪嫌起訴她，全案將由國民法官審理。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中今年1月驚傳人倫悲劇，30歲陳姓女子情緒不穩對8歲、3歲兩名兒子餵不明藥物，釀2童昏迷再以捂悶釀窒息身亡。示意圖／聯合報系資料照
台中今年1月驚傳人倫悲劇，30歲陳姓女子情緒不穩對8歲、3歲兩名兒子餵不明藥物，釀2童昏迷再以捂悶釀窒息身亡。示意圖／聯合報系資料照

台中 家暴 殺人

延伸閱讀

三寶爸猛力搖晃4個月大女兒害腦傷昏迷...最終敗血症身亡 判關5年定讞

酒後口角釀命案！南投埔里農路血案2移工倒下 兩嫌犯國姓鄉落網

嚇壞香客！高雄知名廟宇驚傳命案 7旬翁倒臥公廁口吐白沫亡

名古屋男子墜12樓砸中路人！23歲女子無辜身亡 墜樓者命危送醫

相關新聞

台中人倫悲劇 母投藥悶死2幼子...2個家暴殺人罪嫌起訴

台中今年1月驚傳人倫悲劇，30歲陳姓女子情緒不穩對8歲、3歲兩名兒子餵不明藥物，釀2童昏迷再以捂悶釀窒息身亡，陳案發時情緒激動也被戒護送醫；台中地檢署解剖遺體，採樣、化驗釐清死因後，依2個家暴殺人等罪嫌起訴她，全案將由國民法官審理。

藍白拖觸動善念 企業送鞋助更生人重新出發…金門監獄成果展超感動

一雙鞋，象徵重新踏上人生道路；一張證照，則成為更生人翻轉人生的重要起點。福建更生保護會今天下午在法務部矯正署金門監獄舉辦「一技立身、一步新生－技職培力成果展暨鞋力同行啟程禮」，展現3年來推動技職培力成果，累計已有20名收容人取得國家技術士證照，協助更生人培養一技之長、重建自信，為復歸社會做好準備。

押了！陽明交大教授疑因分產糾紛砍殺連襟 新竹地院裁定羈押

陽明交大林姓教授疑妻家分產問題，14日闖入新竹市某音樂教室砍殺紀姓連襟店長，今天上午從醫院戒護出院，移送新竹地檢署偵辦。新竹地方法院今天下午裁定羈押。

揪懷孕女友同死奪2命他獨活 高院宣判前卻猝死家中

新北市吳姓廚師無力償還線上博奕債務，前年邀懷孕女友一同輕生卻獨活，造成一屍兩命涉犯家暴加工自殺罪，一審判刑4年6月。吳提上訴，高等法院訂8月11日宣判，未料他今天被發現猝死家中，死因不明尚待檢警相驗。

收陸資參選…民眾黨前黨工馬治薇今火速入監 最快明年這時候可申請假釋

民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇參選本屆立委時，以情報換中資，最高法院昨依違反反滲透法判2年8月徒刑定讞，並通知檢方啟動防逃機制。桃園地檢署稍早證實，馬治薇今午2時已通知到案隨即入監執行；由於羈押161天可折抵刑期，推算最快可於2027年8月具備申請假釋資格。

獨／揪女友同死害「一屍兩命」...高院訂8月11日宣判 他今被發現陳屍家中

新北市吳姓廚師沉迷線上博奕欠債無力償還，前年和懷有身孕的呂姓女友一同輕生卻獨活，造成一屍兩命的悲劇，吳被起訴家暴加工自殺罪嫌，一審國民法官庭判刑4年6月。吳提上訴，台灣高等法院本周二才言詞辯論終結，訂8月11日宣判，未料他今被發現在家中身亡，檢警相驗中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。