台中人倫悲劇 母投藥悶死2幼子...2個家暴殺人罪嫌起訴

台中今年1月驚傳人倫悲劇，30歲陳姓女子情緒不穩對8歲、3歲兩名兒子餵不明藥物，釀2童昏迷再以捂悶釀窒息身亡，陳案發時情緒激動也被戒護送醫；台中地檢署解剖遺體，採樣、化驗釐清死因後，依2個家暴殺人等罪嫌起訴她，全案將由國民法官審理。

警方今年1月31日凌晨1點31分獲報，西區向上路一棟大樓有2名幼童失去生命跡象，警消到場發現8歲、3歲2名男童均已失去呼吸心跳，送醫仍不治。

警方查，陳女情緒低落，深夜曾致電向好友訴苦透露輕生、想帶孩子一起走念頭，對勸了她1個多小時仍不放心，除報警也趕到現場查看，一開門卻驚見2名男童雙雙倒臥床上，口吐白沫、嘴唇發紫已沒了氣息，警方獲報抵達時，陳情緒相當激動被戒護送醫。

警方查，陳女無業和男友在西區大樓承租2房1廳房子，其8歲、3歲兒子分別是和前夫、現任男友所生，陳平時在家照顧孩子，男友在燒烤店上班，對方發現陳近日情緒不穩定，好幾度安慰她希望能寬解情緒。

陳女和前夫離婚後，8歲長子由她和前夫輪流照顧，近期因放寒假，長子回來和媽媽同住，不料卻遭遇死劫，突傳憾事親友相當意外。

台中地檢署起訴指出，陳女對2名孩童下藥後，見其等昏迷再以捂悶釀2人死亡，偵結依成年人故意對兒童犯殺人罪嫌、對未滿7歲之人犯殺人罪嫌起訴她，全案將由國民法官審理。

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