台中母餵助眠藥悶殺2幼子 檢依殺人等罪嫌起訴

台中陳姓女子今年1月間，先餵食8歲、3歲等2名兒子助眠藥入睡後，以捂悶方式使窒息死亡，陳女的友人得知報案，但2名男童送醫仍不治，檢方偵辦後依殺人等罪嫌將陳女起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，陳女為8歲、3歲等2名男童的母親，她於民國115年1月30日晚間10時至31日凌晨1時間，在台中市西區向上路1段的住處，先餵食含有褪黑激素等助眠成分的藥錠予2名男童食用。

陳女待2人熟睡後，以分別捂悶方式致2名男童窒息死亡，期間陳女與友人進行通話，對方驚覺有異，前往陳女的住處並報案，但兩名男童經送醫搶救仍不治。

案經男童的生父提告，由檢察官偵辦後，依據證人證詞、相驗報告等證據，日前依違反兒童及少年福利與權益保障法、刑法殺人等罪嫌將陳女起訴，全案將由台灣台中地方法院國民法庭審理。