藍白拖觸動善念 企業送鞋助更生人重新出發…金門監獄成果展超感動

一雙鞋，象徵重新踏上人生道路；一張證照，則成為更生人翻轉人生的重要起點。福建更生保護會今天下午在法務部矯正署金門監獄舉辦「一技立身、一步新生－技職培力成果展暨鞋力同行啟程禮」，展現3年來推動技職培力成果，累計已有20名收容人取得國家技術士證照，協助更生人培養一技之長、重建自信，為復歸社會做好準備。

法務部長鄭銘謙、法務部矯正署署長林憲銘也特地赴金門出席活動，福建金門地方檢察署檢察長趙燕利、國立金門高級農工職業學校校長吳志衍、法務部保護司、金門監獄及企業代表等共同見證學員成果，為即將重新出發的更生人送上祝福。

福建更生保護會表示，自112年起攜手金門監獄、金門農工及社會各界合作辦理丙級自來水管配管、室內配線及網室農作等技職訓練，希望透過技能培養協助更生人建立就業能力，也重拾對自己的信心。

3年來已有20名學員考取國家技術士證照，其中「鼎金網室農作班」更從一片荒地開始打造訓練農場，兼具教學與生產功能，成功種植玉米、秋葵、小黃瓜、南瓜、甜瓜、哈密瓜、紫薯、栗子地瓜及青、紅辣椒等經濟作物，成為成果展一大亮點。

活動首先播放《看見改變》成果影片，記錄學員從學習、實作到收穫成果的歷程，並由農作班及電匠班學員分享學習心得。鄭銘謙也親自頒發第二期室內配線丙級技術士證照及感謝狀，肯定學員努力。

鄭銘謙表示，這是他連續第3年參與金門技職訓練活動，從開訓、播種到成果發表，一路見證學員成長；他肯定福建更生保護會整合矯正、教育及民間資源推動技職教育，不僅讓收容人學得專業技能，更重建自信，為未來人生奠定新起點。

福建更生保護會董事長毛有增指出，技職訓練從來不只是教會一項技能，而是幫助一個人重新相信自己。有學員在照顧作物的過程中學會耐心與責任，也有人考取證照後回頭協助學弟妹，這些改變正是更生保護工作最珍貴的成果。

活動另一項焦點是「鞋力同行啟程禮」。福建更生保護會延續「一雙鞋走正路」理念，在大力卜股份有限公司支持下，贈送新鞋給即將出監的學員。

代表捐贈的董事廖學從分享，自己曾在監獄門口看到出獄受刑人穿著藍白拖離開，詢問後才知道，因服刑時間太長，入監時穿的鞋早已損壞，因此萌生送鞋念頭，並號召好友共同投入，希望讓更生人在踏出監獄大門時，能穿著一雙新鞋，帶著社會的信任與祝福重新出發。

福建更生保護會表示，「更生不是抹去過去，而是陪伴一個人走向未來。」未來將持續結合政府、學校、企業及民間資源，以技職培力與陪伴支持為核心，協助更多更生人穩健復歸社會，讓技能成為改變人生的力量。

法務部長鄭銘謙（左二）、法務部矯正署署長林憲銘（左一）與福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增（右二）、福建更生保護會董事廖學從（右一）特別在去年種下的檸檬樹前合影。記者蔡家蓁／攝影

法務部長鄭銘謙、法務部矯正署長林憲銘今天特地赴金門出席「一技立身、一步新生－技職培力成果展暨鞋力同行啟程禮」，並抽空視察受刑人的開心農場。記者蔡家蓁／攝影

法務部長鄭銘謙（左）在指導老師前金門農工教師劉溪丁的導覽下，參觀鼎金網室農作訓練場，並開心的拿豐收的玉米與辣椒合影。記者蔡家蓁／攝影

法務部長鄭銘謙（左）特別頒發感謝狀給國立金門高級農工職業學校校長吳志衍，感謝校方協助開辦丙級自來水管配管、室內配線及網室農作等技職訓練。圖／金門高分檢提供

福建更生保護會董事廖學從（右）與保護司視察歐惠婷兩人看到受刑人所種植的農作物，也相當稱讚。記者蔡家蓁／攝影