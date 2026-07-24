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收陸資參選…民眾黨前黨工馬治薇今火速入監 最快明年這時候可申請假釋

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇參選本屆立委時，以情報換中資最高法院昨依違反反滲透法判2年8月徒刑定讞，並通知檢方啟動防逃機制。桃園地檢署稍早證實，馬治薇今午2時已通知到案隨即入監執行；由於羈押161天可折抵刑期，推算最快可於2027年8月具備申請假釋資格。

最高法院指出，馬治薇於2023年以無黨籍身分參選第11屆立法委員桃園市第一選舉區立委期間，透過他人牽線結識中國人士「冰姐」、「阿浩」，明知對方屬中國方面人員，仍接受對方提供機票、住宿、生活費及參選資金等資助，作為競選經費。

判決指出，馬治薇為取得對方信任，透過管道取得立法院議事處保存的中央各機關國會聯絡名冊，內容包括總統府、行政院、國安會、國安局、調查局及各部會聯絡窗口，再掃描成電子檔，透過通訊軟體傳送給中國人士。此外，她也提供國內政治輿情、科技公司設備圖紙及國安相關資訊，並多次前往中國與對方會面，接受資助金額折合新台幣逾百萬元。

全案經桃園地檢署依違反反滲透法等罪嫌起訴。一審桃園地方法院認為，證據僅足認馬治薇違反個人資料保護法，判處有期徒刑8月；檢方及馬治薇均提起上訴。

二審高等法院改認定，中國屬反滲透法所稱「滲透來源」，馬治薇明知接受中國資助，仍以提供我方資訊換取競選資源，已構成反滲透法「受滲透來源指示、委託或資助而參與競選」罪。

高院指出，立法委員肩負立法及監督行政權，如受境外敵對勢力資助而參選，足以危害國家安全及自由民主憲政秩序，考量馬治薇始終否認犯行，未見悔意，因此改判有期徒刑2年8月，並沒收犯罪所得3萬4322美元。最高法院審理後認為，二審認事用法及量刑均無違誤，23日駁回上訴，全案定讞。

桃園地檢署表示，執行科昨午接獲最高法院判決確定通知後，立即辦理後續執行程序，依法製發傳票，通知馬治薇今天下午2時到案。馬治薇依通知準時報到，檢方隨即依法將她解送桃園女子監獄執行，相關程序均依刑事訴訟法及執行規定辦理。

據悉，馬治薇於2024年1月5日遭桃檢羈押，至同年6月13日辯論終結時，以10萬元交保獲釋期間共161天，依法可折抵刑期。她遭判處有期徒刑2年8月，折合32個月，扣除羈押折抵後，尚須執行約26個月又20天。

依刑法第78條規定，受有期徒刑者執行逾二分之一刑期，且符合悛悔實據等法定要件，即具備申請假釋資格。以馬治薇剩餘刑期推算，自2026年7月24日入監起算，最快約可於2027年8月提出假釋申請。

不過，是否准予假釋仍須由矯正署依法審查，除刑期已達法定門檻外，還須綜合考量受刑人在監表現、教化成效、悔悟情形及相關評分等因素，並非符合時間門檻即可獲准出監。

民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇（右）參選本屆立委時，以情報換中資，最高法院昨依違反反滲透法判2年8月徒刑定讞，今天下午火速入監服刑。圖／取自馬治薇個人臉書
民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇（右）參選本屆立委時，以情報換中資，最高法院昨依違反反滲透法判2年8月徒刑定讞，今天下午火速入監服刑。圖／取自馬治薇個人臉書

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