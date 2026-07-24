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獨／揪女友同死害「一屍兩命」...高院訂8月11日宣判 他今被發現陳屍家中

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/新北' rel='新北' data-rel='/2/141325' class='tag'><strong>新北</strong></a>市吳姓廚師沉迷線上博奕欠債無力償還，前年和懷有身孕的呂姓女友一同輕生卻獨活，造成一屍兩命的悲劇，一審國民法官庭判刑4年6月。吳提上訴，<a href='/search/tagging/2/台灣高等法院' rel='台灣高等法院' data-rel='/2/109571' class='tag'><strong>台灣高等法院</strong></a>本周二才言詞辯論終結，訂8月11日宣判，未料他今被發現在家中身亡，檢警相驗中。聯合報系資料照
新北市吳姓廚師沉迷線上博奕欠債無力償還，前年和懷有身孕的呂姓女友一同輕生卻獨活，造成一屍兩命的悲劇，一審國民法官庭判刑4年6月。吳提上訴，台灣高等法院本周二才言詞辯論終結，訂8月11日宣判，未料他今被發現在家中身亡，檢警相驗中。聯合報系資料照

新北市吳姓廚師沉迷線上博奕欠債無力償還，前年和懷有身孕的呂姓女友一同輕生卻獨活，造成一屍兩命的悲劇，吳被起訴家暴加工自殺罪嫌，一審國民法官庭判刑4年6月。吳提上訴，台灣高等法院本周二才言詞辯論終結，訂8月11日宣判，未料他今被發現在家中身亡，檢警相驗中。

據悉，吳今日被發現在家中身亡，目前由新北市三重分局報請新北地檢署相驗中。根據刑事訴訟法第303條規定，因吳已經死亡，高院將會判決不受理。

本案源於吳平時與呂女同居在新北市三重區的租屋處，他嗜賭積欠數十萬元債務，也無法再借錢支應生活費，女友也向銀行信貸30餘萬元，又因腳部受傷無法工作，不能如期清償欠款。

呂女2024年11月25日傳訊給吳「老公，如果人沒了，是不是銀行不用再繳款」，萌生輕生念頭；吳未積極勸阻，反而回傳「老公不想撐了，老婆，會願意陪著一起嗎」等語，邀約女友共同輕生。

兩人同年12月20日下午1時許，在租屋處緊閉門窗，用膠帶封死門縫後燒炭，呂女一氧化碳中毒身亡、腹中胎兒也無法保住，吳送醫撿回一命。檢方依家暴謀為同死而幫助他人自殺罪嫌起訴吳，並具體求刑1年6月。

新北地院國民法官庭一審認為吳經鑑定有酒精使用障礙症、嗜賭症與反社會型人格障礙症，吳坦承犯行卻未積極與女友家屬和解，判4年6月徒刑。吳認為量刑過重提上訴。

高院本月14日開庭時，吳否認知悉女友懷孕，也否認借錢博弈，稱他「有多少錢就玩多少」，他是因一審判決後遇到檢察官，對方說「真的太重了」，建議他上訴，他才會提上訴。

吳委任律師也當庭提出診斷證明書，表示吳早就有輕生念頭，在二審審理期間也再度輕生，住院9天才救回。吳因自身債務，已聲請更生程序中，沒有多餘經濟能力賠償家屬，但待更生完成後，願意與家屬談賠償和解。

呂女家屬反駁，吳在一審審判表示「願意承擔一切」，判決下來卻覺得關太久要上訴，「要錢你說沒錢，要你去關又嫌判太重，你到底想怎樣」，害死一屍兩命還不珍惜、不尊重自己生命的人，關多久有差別嗎？

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新北市吳姓廚師沉迷線上博奕欠債無力償還，前年和懷有身孕的呂姓女友一同輕生卻獨活，造成一屍兩命的悲劇，一審國民法官庭判刑4年6月。吳提上訴，台灣高等法院本周二才言詞辯論終結，訂8月11日宣判，未料他今被發現在家中身亡，檢警相驗中。。示意圖／ingimage
新北市吳姓廚師沉迷線上博奕欠債無力償還，前年和懷有身孕的呂姓女友一同輕生卻獨活，造成一屍兩命的悲劇，一審國民法官庭判刑4年6月。吳提上訴，台灣高等法院本周二才言詞辯論終結，訂8月11日宣判，未料他今被發現在家中身亡，檢警相驗中。。示意圖／ingimage

新北 台灣高等法院

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