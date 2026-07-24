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夜店女公關命案判無期徒刑 被害家屬律師：保護令沒有辦法保護人民

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

男子劉柏葳對前女友、谷姓夜店女公關施暴，埋伏在谷女上班路持刀狠刺谷女57刀致死，台北地院今依殺人罪判劉無期徒刑，褫奪公權終身；谷女家屬委任的訴訟代理人、律師黃中麟聽判後表示，無期徒刑還是可能假釋，成為家屬的隱憂。

黃中麟說，稍早有跟被害人的妹妹和爸媽聯繫，其實被害人的妹妹、父母還是非常希望法院能夠判劉死刑。原因有三。第一，劉柏葳的犯罪手段非常兇殘，且犯後態度對案發過程完全不交代任何細節，也沒有對被害人家屬為任何補償或任何悔意的表達，因此家屬非常無法接受。

黃說，第二，本案發生台北市信義區ATT4Fun的地下停車場，是人來人往的對外停車場，對於社會秩序的破壞，對家屬心裡的傷害都非常深遠。

黃說，被害家屬最不能接受的是，保護令沒有辦法真正保護人民，被告明明知道保護令下來了，卻在同一天晚上前往被害人工作場所直接對被害人進行謀殺。現在判決無期徒刑，當然非常感謝檢調單位、國民法官用心審理，不過，被害人家屬更關心的是未來在劉柏葳40幾歲的時候，還是有可能假釋出獄，等劉假釋出獄，對被害人家屬仍然還有心裡的隱憂。

台北地院國民法官法庭日前提解劉柏葳（左）出庭。圖／聯合報系資料照
台北地院國民法官法庭日前提解劉柏葳（左）出庭。圖／聯合報系資料照

被害人 無期徒刑

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