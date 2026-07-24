頎邦科技董事涉侵占公司資產昨遭搜索 7人交保最高3000萬元

新竹地方檢察署偵辦頎邦科技吳姓董事等7人涉嫌違反證券交易法等案件。檢方指出，吳姓董事等人涉嫌於民國105年至108年間，以違背職務方式侵占公司資產。檢察官昨天指揮法務部調查局新竹縣調查站，持法院核發搜索票，搜索公司及被告住處等5處，並通知7名被告及相關證人到案說明，訊後依涉犯證券交易法、公司法及商業會計法等罪嫌，諭知7人交保，其中吳姓董事以3000萬交保、羅姓副總以2000萬元交保。

新竹地檢署表示，本案由法務部調查局新竹縣調查站報請檢方偵辦，由檢察官黃依琳指揮調查。檢調昨天同步搜索頎邦科技公司、被告住處等共5處，並通知王姓、蘇姓、曾姓、田姓、蔡姓、吳姓、羅姓等7名被告及相關證人到案，現場扣得手機、筆記型電腦、會議資料及存摺等證物。

檢方訊後認定，7名被告涉嫌違反證券交易法第171條、公司法第9條及商業會計法等規定，犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，分別裁定吳姓被告3000萬元交保、羅姓被告2000萬元交保、田姓及蔡姓被告各100萬元交保、王姓及曾姓被告各50萬元交保、蘇姓被告30萬元交保。

新竹地檢署表示，本案仍在偵辦中，將持續調查相關事證，儘速釐清案情、查明真相，並依法偵辦，以維護公司治理、證券市場秩序及投資大眾權益。

頎邦在重訊中指出，針對檢調單位依法執行搜索，公司全力配合調查程序，並依規定對外公告相關訊息。公司也特別強調，目前各項生產、營運及客戶服務均維持正常運作，本次調查事項並未對公司財務狀況或日常業務造成重大影響。