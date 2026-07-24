30刀殺死夜店女公關家屬盼判死 國民法官判劉柏葳無期徒刑

男子劉柏葳對前女友谷姓夜店女公關施暴，埋伏在谷女上班路上持彈簧刀狠刺谷女30多刀致死，依殺人罪起訴；劉認罪，強調情緒失控犯案，家屬建議判劉死刑，台北地院國民法官法庭今宣判，依殺人罪判劉無期徒刑。可上訴。

現年22歲的劉柏葳曾幫黑幫角頭開車，在信義區夜店擔任保全時認識谷女，2人短暫交往並租屋同居，不過，劉有暴力傾向，雙方經常衝突。

檢方起訴，2025年5月劉柏葳懷疑谷女對他不忠，在租屋處對谷女施暴，連賞對方6個巴掌，還拿剪刀將谷女的衣物、私人物品剪爛，谷女赴醫院驗傷後報案，劉被依傷害、毀損判處有期徒刑6月。

2025年5月15日，劉柏藏又因故毆打谷女，谷女聲請家暴暫時保護令，劉不甘心，於7月12日、17日前往谷女的住處等候、圍堵，7月28日保護令生效，法院命劉不可對谷女做身體或精神上不法侵害行為。

谷女收到法院裁定，在社群PO出保護令，聲稱劉是恐怖情人，指劉把她的精品包包、衣物、生活用品全都割爛、丟棄，友人請谷女留意自身安全，建議帶辣椒水防身，還勸「保護令只是一張紙」等。

後來警方依法告誡劉不得接觸谷女，劉聽後心生怨恨，7月29日晚間持彈簧刀到台北市信義區華納威秀地下停車場谷女上班的路上埋伏，預謀殺害谷女。

劉見谷女友騎電動滑板車現身，立刻將她拖到樓梯間猛刺30多刀還割頸，逞凶後，隨即駕車逃往預放機車的停車場，改騎車從北宜公路逃往宜蘭，路程中將兇刀丟棄在路旁山崖下，逃到位於五結鄉的外公家，被警方緝捕到案。

國民法官庭本月17日起密集審理，劉開庭表示，他從監視器畫面發現谷女帶男生到同居處過夜，2025年5月14日動手打谷女，之後接到警方電話通知說谷女已聲請保護令，他問警察有何法律效果，案發當晚，知道谷女要去夜店上班，決定去停車場等候谷女向她討錢。

劉說，他碰到谷女時說欠的錢要還一還，當時情緒起伏大，失去理智造成遺憾，但對於犯案細節真的記不清楚，並於辯論時向谷女家屬與國民法官鞠躬，強調因「情緒控制不當」而犯案。

劉柏葳的律師說，劉2025年2月與谷女交往同居，谷女雖有報警並聲請保護令，但雙方仍持續互動，劉後來因察覺谷女背棄信任，心理受衝擊，在地下停車場又與谷女言語衝突，臨時起意殺人，不是計畫性犯案，也沒有殺人計畫 。

劉的律師主張，劉當兵時曾因躁鬱症就醫，希望法院後續能安排鑑定，審酌劉是否有減刑條件適用。

谷女妹妹出庭作證說，她與姊姊從小相伴長大，姊姊是她最重要的信仰，卻被一個自私懦弱的人結束生命，希望判劉柏葳死刑。

谷女的媽媽也希望法官判劉柏葳死刑，告訴代理人、律師黃中麟代谷女父親朗讀手寫的一封信說希望「保護令不再只是一張紙」，一定要讓劉付出死刑代價。

公訴檢察官建議法院至少判劉無期徒刑，劉的律師主張，劉仍有復歸社會可能，建議法院判劉有期徒刑16年。