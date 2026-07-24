太囂張！南投男上台中地檢署臉書「嗆殺檢察官」 馬上遭搜索法辦

南投黃姓男子自稱看到表弟的判決書激動，竟上網在台中地檢署臉書粉絲專頁下，點名楊姓檢察官並恫稱「要殺死對方」，中檢發現直接簽分指揮警方搜索黃男，查扣他作案用手機；台中地院審理後依恐嚇罪判他5月徒刑，可上訴。

檢警調查，黃男今年1月31日上網，在台灣台中地方檢察署的臉書粉絲專頁下，留言稱「殺死楊姓檢察官」，以此方式恐嚇楊女，經台中地檢署發現後主動簽分偵辦。

檢方訊時，黃男坦承不諱，被害人楊女指證歷歷，並有搜索扣押物、臉書截圖文字，黃男手機紀錄等可佐，偵結依恐嚇罪嫌起訴他。

台中地院審酌，黃男辯稱情緒不穩，表示上網留下該言論，動機是因為看到他表弟的判決書，情緒不穩才發作起來，知道是違法的，請求依刑法第19條辨識能力降低減刑。

中院認為，黃男知悉不得任意在網路散布恐嚇言論，僅因一時情緒不穩犯案，考量他行為時有相當程度認知功能，對外界事物仍有知覺、理會及自由決定意思的能力 ，不構成刑法19條減刑要件。

中院說，每個人在公共事務上，均得發表自己想法或意見，然自由並非毫無限制，個人自由之行使應以避免他人權益遭受侵害為界限，黃逾越法律界線，犯後沒和解，依恐嚇危害安全罪判他有期徒刑5月，得易科罰金。