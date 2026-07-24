中聯廠長交保被拍…律師嗆記者侵犯個資 法界曝他超狂背景

中聯致癌油案持續延燒，中聯廠長陳明榮昨經台中地院裁定100萬元交保，陳步出台中司法大廈遇媒體堵訪，其辯護律師林羣期嗆記者「可以這樣拍嗎」、「有沒有侵犯到個資？」言論引發譁然，法界發現，林現任台中律師公會副理長、配偶還是台中地檢主任檢察官。

台中地檢22日依違反食安法等將陳明榮聲押，中院裁定100萬元交保，陳明榮昨下午3點多在律師林羣期陪同下離開台中司法大厦，現場媒體於「大門外」公共區域等候、堵訪，陳手持疑似裁定書遮臉，低調未受訪。

律師林羣期質疑「請問一下這有沒有侵害到個資？」「蛤，有沒有侵害到個資？」「可以這樣拍嗎？」「我們可以提告違反個資。」畫面曝光後，網友紛紛質疑「重大食安案件為何不能拍？」

法界發現，林羣期擔任本屆台中律師公會副理事長，更透露他平時待人處事相當溫和，昨天陪同當事人交保後的發言，不少律師都表示很意外，甚至不知道嗆告個資法的依據為何？

法界也指出，林羣期的配偶更是台中地檢署某位主任檢察官，該名主任位居要職，擔任重大專組業務，執掌台中地區重大暴力、組織犯罪查察，今年更當選人事審議委員，具討論全國檢察官調升、獎懲職責，前途相當看好。

有律師坦言，各地院檢矚目案件，陪同被告交保後遇媒體在大門堵訪、拍攝時有所聞，也並非特例或針對，受訪與否在於當事人或辯護人個人意願。

也有律師直言，中聯案影響全台食安，上至賴清德總統重話嚴查，下至地方政府稽查，近日甚至發起大遊行維護食安，台中地檢署也頻頻發新聞稿適當揭露偵辦進度，種種證明本案有極大公共利益，人民知的權利不容忽視。